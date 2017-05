Sánchez demuestra con 57.000 avales que puede competir en pie de igualdad con Díaz

La primera fase de las primarias a la Secretaría General del PSOE, la recogida de los avales necesarios para ser considerado oficialmente candidato, no deja lugar a dudas: la pugna entre Susana Díaz y Pedro Sánchez será terriblemente reñida. Más incluso de lo que hasta ahora cabía esperar. La presidenta de la Junta de Andalucía confiaba en poder asestar ayer un severo golpe en la moral de sus rivales, la fecha límite para presentar las firmas de apoyo de los militantes, pero la ventaja sobre el ex secretario general no fue finalmente tan abrumadora como unos y otros habían augurado: 63.610, frente a 57.369. Es decir, apenas 6.241 de diferencia. Patxi López, por su parte, rozó los 12.000, algo por encima del mínimo necesario de 9.368.

Son, las de unos y otros, unas cifras de récord que hablan de una organización enormemente tensionada por el proceso en marcha. Conforme a los datos -ofrecidos por las propias candidaturas y pendientes por tanto de validación oficial- más del 70% de la militancia ha decidido mojarse y explicitar su posición desde ya, sin esperar a la votación final del día 21. Para hacerse una idea de lo que esto significa basta con remontarse a 2014. En aquellas primarias, en las que concurrieron Sánchez (entonces con el apoyo de Susana Díaz), Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias, apenas avalaron el 39% de los afiliados del partido.

Díaz, que recaló ayer en Salamanca y Toro (Zamora), hizo lo posible por disimular su sorpresa ante las cifras exhibidas por su contrincante y se mostró exultante. «No esperaba tanto, 63.000 compañeros dispuestos a responder por nosotros -dijo-. El 26 de marzo, cuando me presenté, no me imaginaba semejante marea de ilusión, esperanza y sobre todo de reivindicación de lo que somos». Entre sus afines, sin embargo, era fácil detectar la conmoción. De no ser por el arrollador apoyo logrado en la federación que ella dirige, la más numerosa y poderosa del PSOE, Sánchez habría resultado vencedor de este primer asalto, considerado a menudo la primera vuelta de los congresos.

Patxi López se queda en apenas 12.000 avalistas y queda arrinconado en un clima de alta tensión

Fractura Norte-Sur

Los avales a la presidenta de la Junta de Andalucía en esa comunidad autónoma suponen un 41,74% de todos los que ha logrado su candidatura (26.551 por los 8.818 del ex secretario general). En la mayoría de los territorios restantes, las cosas están muy ajustadas, pero parecen evidentes las dificultades de Díaz para ganarse a los militantes del Norte. En el País Vasco, la única comunidad en la que Patxi López habría logrado imponerse (aunque sus representantes no ofrecieron datos territorializados), la andaluza se tuvo que contentar con 96 avales frente a 1.044 de Sánchez; y en Cataluña, el madrileño ganó por goleada, 6.058 frente a 974.

En Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Baleares, la victoria es también para el defenestrado líder. Lo mismo que en Canarias y Melilla. Y más allá de la fractura territorial que pueden indicar esos datos hay otro factor de gran relevancia orgánica: la situación extremadamente delicada en la que quedan ahora algunos secretarios generales y presidentes autonómicos, en concreto, el asturiano Javier Fernández -también presidente de la gestora que dirige el PSOE desde el fatídico Comité Federal del pasado 1 de octubre- y el valenciano Ximo Puig.

Como la gran mayoría de los líderes territoriales, Fernández y Puig han dejado claro su apoyo a Susana Díaz. El sentir general de sus federaciones parece ser otro. Cabe tener en cuenta que Sánchez contaba con el aparato provincial de Valencia, en manos de José Luis Ábalos, y que en Asturias opera una de sus máximas colaboradoras, la diputada Adriana Lastra. Pero en todo caso, esto supone un serio aviso a navegantes. «Ahora los de Susana se tendrán que poner las pilas porque han ido muy de sobrados», dice uno de los pocos no alineados en el partido.

Tsunami

Díaz negó ayer mismo la mayor. «En la vida yo procuro sólo ir sobrada de trabajo e ilusión», argumentó. Lo cierto es que desde su entorno se generaron demasiadas expectativas. Justo lo contrario que en el de Sánchez. El equipo del ex secretario general jugó a ponerse la venda antes de sufrir la herida. A pocas horas de hacer entrega de las firmas en Ferraz todavía argumentaban que, con todo el aparato territorial a su favor, sería lógico que la presidenta de Andalucía ganara por mucho y añadían que eso no implicaría nada y que lo importante serían los votos del día 21. Un argumento idéntico al de Patxi López.

A los del exdirigente vasco también les costó asumir el éxito de su contrincante. «Ha generado un tsunami, es evidente y éramos capaces de verlo -dicen- pero 57.000 son muchos avales». En público, mantienen que lo importante es que ellos han superado el corte para mantenerse en la carrera y que esta fase no era una «meta volante sino la parrilla de salida». Pero en privado se muestran casi sentenciados. «Está claro que esto está totalmente polarizado», dicen. Lo más probable es que buena parte de los militantes que tenían su corazón en la candidatura más blanca de las tres en liza busquen ahora el voto útil. Si optarán por Sánchez o por Díaz está por ver. Los ‘sanchistas’ no cabían ayer en sí de gozo y ya se ven vencedores. Han logrado refozar su argumento de que son «la candidatura de la militancia», aunque su líder pidió mesura. «Hasta el 21 de mayo -afirmó- no vamos a celebrar nada».