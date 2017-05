Andalucía se confirma como caladero de apoyos a Susana Díaz

No hubo sorpresas en Andalucía, territorio que se confirma como el caladero de apoyos a Susana Díaz y clave en la votación del día 21 de mayo. La presidenta andaluza ha recabado en esta comunidad 26.551 avales, según datos aportados por su equipo. Ha triplicado los de Pedro Sánchez, que ha obtenido 8.818 firmas de respaldo a su candidatura. Los avales recogidos por Díaz en Andalucía suponen casi el 42% del total.

Andalucía es la comunidad con mayor número de militantes, algo más de 45.000, razón por la que será decisiva en la elección del secretario general del PSOE. Ya solo con que se reprodujeran en votos los avales recabados por los candidatos, sería Andalucía la que daría la secretaría general a Susana Díaz como en 2014 ocurrió con Pedro Sánchez. En aquella ocasión, Sánchez, respaldado por Díaz, obtuvo en Andalucía el 60% de los 62.500 sufragios con los que ganó las primarias a Eduardo Madina. Parecidas son las cifras ahora con los avales: Díaz ha conseguido en Andalucía precisamente el 60% de sus 63.500 firmas de apoyo.

Sus rivales hablaron de que era difícil competir con la candidata andaluza en avales en una comunidad en la que es presidenta de su Gobierno y secretaria general de los socialistas andaluces. No solo las estructuras provinciales del partido han jugado a su favor, sino también los casi dos centenares de altos cargos de la Junta, incluidos los delegados en cada provincia.

Susana Díaz Candidata Pedro Sánchez Candidato «La cifra me ha parecido espectacular. No me esperaba tanto. Estoy muy agradecida» «Se equivocaron aquellos que pensaban ganar el congreso antes de que los militantes votáramos»

Los de Pedro Sánchez, sin embargo, han jugado a ser hormiguitas en silencio. Han constituido estructuras en muchos pueblos y de manera soterrada han ido ganando adeptos al «no es no a Rajoy». Para su equipo era importante demostrar también fuerza con los avales y sobre todo en Andalucía.

Sánchez ha arrasado en Cataluña, pero es en Andalucía donde ha conseguido más firmas: 8.818 de los 57.369. Su factor sorpresa se ha pergeñado en esta comunidad y en la de Valencia, con parecido resultado. No ha ganado en ninguna provincia andaluza a Susana Díaz, pero ha arañado dos mil rúbricas en la de Sevilla, de donde es la candidata. Su equipo sabe que es en Andalucía donde deberá echar el resto en la campaña si quiere recuperar la secretaría general y no fue casualidad que ayer ya estuviera en Jerez de la Frontera.

«Algunos se han sorprendido de los avales», dijo en la ciudad gaditana. «Se equivocaron aquellos que pensaban ganar el congreso antes de que los militantes votáramos», añadió exultante el candidato madrileño.

A Susana Díaz no se le vio apesadumbrada por el órdago en avales de Sánchez porque va en cabeza por ahora. «La cifra me ha parecido espectacular. No me esperaba tanto, de corazón. Me ha sorprendido gratamente». Así se manifestó en Salamanca poco después de la entrega de las firmas.

Se mostró también exultante por haber ganado en la primera batalla, recordando además que es la primera vez que se presenta a un proceso federal en su partido a diferencia de Pedro Sánchez. Preguntada si le ha sorprendido el gran respaldo también de Sánchez y si cree que hay en su lista de avales personas que no son militantes, Díaz respondió: «Yo soy muy prudente y respetuosa con los procesos del partido. Los demás que respondan por lo que hagan, yo no voy a hablar nunca mal de ningún compañero porque aspiro el día 21 a ser la secretaria general de todos los compañeros y compañeras y por eso pido respeto al PSOE. A este partido hay que amarlo y hablar bien de todos los compañeros»..

Para Susana Díaz el resultado significa «un acicate para trabajar más y para que los hombres y mujeres de esta candidatura acabemos la jornada agotados, siendo conscientes de que es un día menos para la victoria en las urnas, en las elecciones de este país».

Preguntada si se ve ganadora el día 21, contestó con igual prudencia: «Estoy deseando que llegue el 21 de mayo porque cuando llegue empezará la remontada electoral del PSOE», insistió.