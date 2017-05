PSOE y Podemos ahondan su brecha con la moción de censura contra Rajoy

madrid. Si quedaba alguna posibilidad de que PSOE y Podemos se entendieran, la moción de censura contra Rajoy se ha encargado de enterrarla. El presidente de la gestora socialista dejó claro en una carta a Pablo Iglesias que en su partido están hartos de la política de «apariencias» que, a su entender, practica Podemos. Y se ahorró reiterar las razones por las que el PSOE no va a apoyar la moción contra el presidente del Gobierno porque, señala Fernández en la misiva, «si todavía no lo has entendido creo que va a ser inútil» volverlas a explicar. El líder de Podemos vaticinó que la negativa será un bumerán para la dirección del PSOE porque los militantes no comparten la negativa a desbancar a Rajoy y la «juzgarán».

Javier Fernández respondió ayer a la carta de Iglesias del pasado lunes con una petición de colaboración en la moción de censura sin diplomacia y sin los habituales circunloquios en la correspondencia entre partidos. La única amabilidad es el «estimado Pablo» que encabeza el texto, después acusa a Iglesias de pretender «regresar como salvador a la escena del crimen» con una moción de censura contra Rajoy innecesaria si Podemos hubiera respaldado en su momento la investidura de Pedro Sánchez. Reprocha al líder de Podemos que haga de «la política un juego de apariencias» en vez de buscar acuerdos consistentes «que exigirían una relación más fluida y más sincera» entre ambos partidos. Ello, añade Fernández, redundaría en «el bien de nuestra patria», término que empleó Iglesias en su escrito, aunque el presidente de la gestora socialista precisa que prefiere hablar de «ciudadanía».

Un ejemplo de ese «juego de apariencias» es, a su juicio, la carta que le envió Iglesias cuando el líder de Podemos ya conocía por el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, de la negativa y de los motivos por los que el PSOE considera inadecuada la moción de censura. Fernández no lo dice de su puño y letra, pero en su partido no hay dudas que otra muestra de esa política para la galería con el fin de dañar al PSOE es la concentración convocada por Podemos en la Puerta del Sol de Madrid la víspera de las primarias socialistas del 21 de mayo.

Excusas

Iglesias negó la mayor y rechazó que su iniciativa pretenda condicionar las primarias socialistas. «Esto -subrayó- no va del PSOE, esto va de España». Advirtió, no obstante, a los gestores de ese partido que son libres de no sumarse a la moción, pero «sus militantes y sus votantes juzgarán» esa negativa porque demostrará que solo buscan «excusas» para que Rajoy siga en la Moncloa. La dirección de Podemos está convencida de que existe un divorcio entre la dirección de los socialistas y los militantes porque las bases apoyan la censura. A falta de estudios que confirmen esa hipótesis, los tres candidatos en las primarias coinciden. Pero el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, lanzó un reto para salir de dudas: que el PSOE pregunte a sus afiliados qué piensan. «A lo mejor -aventuró- se encuentran con una sorpresa».

A pesar de la orfandad de apoyos, Podemos está decidido a seguir adelante con su moción. La presentarán este mes, aunque no han anunciado quién será su candidato a la Presidencia. En esa búsqueda de respaldos, Iglesias abrió con los dos diputados de EH Bildu la ronda de contactos con las fuerzas políticas. «Ha ido bien», fue su escueta valoración, mientras que Marian Beitialarrangoitia condicionó su apoyo a que el programa alternativo que debe acompañar a la moción «respete los derechos políticos y sociales de los vascos». Los encuentros seguirán con Compromís, que secundará la moción, y Esquerra y PDeCAT que subordinan sus respaldos al apoyo al referéndum. El resto de grupos han declinado la invitación.