El Gobierno asume que la corrupción acaparará el debate de los Presupuestos

El debate de los Presupuestos va camino ya de convertirse en un pleno de política general con el foco puesto en los casos de corrupción que han zarandeado al PP en las últimas semanas. El Gobierno lo asume. Siendo el de las cuentas del Estado el proyecto que vertebra el programa de Mariano Rajoy, su discusión ofrece a los grupos parlamentarios la oportunidad de fijar postura frente al Ejecutivo por primera vez desde la sesión de investidura del pasado 29 de octubre. Y es por eso que en la Moncloa pronostican que en las próximas 24 horas, las que mediarán entre hoy y mañana, la oposición va a buscar escenificar la debilidad de un partido afectado por los escándalos.

Aun no siendo un trance agradable, lo único que preocupa, sin embargo, al Gobierno es materializar en la votación de esta semana el empate a 175 diputados que permita tumbar las enmiendas a la totalidad y que los Presupuestos comiencen a tramitarse en comisión. Todo lo demás se da por descontado. Fuentes gubernamentales apuntan que el ministro de Hacienda es consciente del escenario político adverso y que sabe cuál será su papel en el debate. «Cristóbal Montoro -anticipan- está preparado para todo».

El ministro de Hacienda será el primero en subir hoy a la tribuna para la defensa del reparto de gastos e ingresos de 2017 y el primero, por lo tanto, que lance una llamada a la responsabilidad de los grupos en el hemiciclo. Cuenta con el rechazo anticipado, y certificado vía enmienda, de la mitad de la Cámara, dividida entre los que, como el PSOE, censuran el espíritu «antisocial» de los Presupuestos, y quienes propugnan directamente una moción de censura que ponga fin a la era Rajoy. Es el caso de Podemos, que, con toda seguridad, aprovechará el pleno presupuestario para denunciar la continuidad del PP en la Moncloa.

Cifuentes anuncia que «el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid»

Rajoy recupera hoy la potestad de convocar elecciones un año después de disolver las Cortes

Pero no sólo los partidos que abogan por la devolución de las cuentas al Gobierno aspiran a distanciarse de los populares. Entre los socios de Rajoy para salvar el primer examen de las cuentas públicas, se encuentra Ciudadanos, una formación plenamente convencida de que su crecimiento futuro dependerá de en qué medida logre diferenciarse de ese PP golpeado por la corrupción en los últimos años.

Las encuestas publicadas esta semana contemplan que el partido de Albert Rivera podría recoger en la Comunidad de Madrid los frutos del desgaste de los populares, especialmente tras la ‘operación Lezo’, que llevó a la detención y encarcelamiento del expresidente regional Ignacio González por el supuesto saqueo del Canal de Isabel II. «Tenemos que subir la apuesta al PP en la economía y separarnos en materia de corrupción», resumen en el entorno del presidente de los liberales.

El PP, en cambio, resta credibilidad a los sondeos realizados a dos años vista de los próximos comicios autonómicos y en un momento «convulso» para la formación conservadora. «Es una foto coyuntural», analizan en el equipo de Cristina Cifuentes, que espera recuperar «persona a persona» la confianza del electorado.

Con ese cometido en la agenda, la presidenta madrileña, entre el compromiso ético y la necesidad vital, se ha volcado en romper con la gestión de Esperanza Aguirre y reivindicarse como líder de la regeneración. «El tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid», proclamó ayer en los actos conmemorativos del 2 de mayo, festividad autonómica, arropada por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

Cuestión de «cuajo»

No asistió a la cita, como sí hizo en 2016, el presidente del Ejecutivo. Fuentes populares subrayan que no son «buenos tiempos» para las fotografías y recomiendan «cuajo» mientras dirigentes del partido reconocen que la operación Lezo ha caído como un jarro de agua fría sobre un Gobierno que no tiene garantizada su estabilidad.

Tanto es así que, en los pasillos del Congreso, cargos de diferente signo político apuntan que el jefe del Ejecutivo ha perdido, al menos de momento, la facultad de convocar un adelanto electoral de resultados imprevisibles. En realidad, desde hoy, 3 de mayo, cuando se cumple un año de la última disolución de las Cortes, técnicamente Rajoy podría llamar a las urnas. Pero en la Moncloa sostienen que eso no beneficiaría a nadie y que, es más, nunca ha figurado en los planes del presidente, férreo defensor de agotar la legislatura.

Su prioridad a día de hoy sigue siendo lograr el respaldo del PNV para superar el primer trámite presupuestario en una votación muy ajustada en la que sólo puede aspirar al empate a 175 diputados y que podría verse frustrada por cualquier contratiempo de última hora. «No vendamos la piel del oso antes de cazarlo», aconsejan cautos desde el Gobierno. De momento, y a la espera del acuerdo final, el Ejecutivo vasco confirmó ayer la buena marcha de las conversaciones sobre el Cupo y el método para calcularlo, pieza clave para cerrar el pacto. «Podría suponer -anunció el portavoz, Josu Erkoreka- una paz fiscal para quince años».