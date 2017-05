La campaña de recogida de firmas para el referéndum no supera el medio millón

barcelona. La Generalitat pretendía utilizar la recogida de firmas impulsada por el Pacto Nacional por el Referéndum para forzar a Mariano Rajoy a sentarse a negociar una consulta como en Escocia, pero la campaña impulsada por el soberanismo para recabar apoyos a favor del referéndum no ha alcanzado las expectativas previstas.

A pesar de que los miembros de la plataforma solo han dispuesto de poco más de dos meses, se han quedado en 400.000 adhesiones, una cifra que puede crecer en el mes que el independentismo se ha dado para agotar la vía pactista, pero que se sitúa muy lejos de los 2,3 millones de personas que votaron en la consulta del 9-N de 2014 o los 1,9 millones de personas que votaron a Junts pel Sí y la CUP en las pasadas elecciones del 27-S de 2015. 400.000 firmas es un número apenas mayor que los sufragios que obtuvieron Catalunya sí que es Pot (366.000) o el PP (348.000) en los comicios autonómicos que Mas quiso convertir en un plebiscito.

«Nunca antes una iniciativa había conseguido tantas firmas en tan poco tiempo», afirmó no obstante Joan Ignasi Elena, coordinador del Pacto Nacional por el Referéndum, un organismo creado por el presidente de la Generalitat para implicar a la sociedad civil en el proceso. A su juicio, las cifras son «extraordinarias» y reflejan la «transversalidad» que aglutina la consulta. «Son la manifestación explícita de que este problema se resuelve votando. Seguiremos recogiendo apoyos», afirmó el exdirigente socialista.

El Gobierno catalán admite que no hay ningún indicio de un próximo encuentro entre Rajoy y Puigdemont

El Pacto por el Referéndum prevé celebrar a final de mes un acto para hacer balance de su trabajo y ofrecer la lista definitiva de firmas, que a día de hoy muestran que el proceso soberanista no está ni mucho menos en su punto álgido de movilización social, a pesar de que quedan escasos cinco meses para la fecha prevista para el referéndum.

Declaración unilateral

Aun así, la Generalitat insistió ayer en que el proceso no tiene marcha atrás y reiteró que no contempla otro escenario que no sea con urnas, ya sea una consulta acordada con Madrid, que el Gobierno central reitera por activa y por pasiva que ni quiere ni puede negociar, o un referéndum unilateral, caiga quien caiga. Después de que Carles Puigdemont anunciara el sábado pasado en la asamblea de la ANC que en los próximos días haría una propuesta a Rajoy para sentarse a negociar, la portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, rebajó el anuncio y no quiso concretar cuándo se producirá ese último intento de pactar la consulta ni cómo será, en vista de que la reunión entre los dos presidentes se antoja cada vez más complicada. De hecho, desde la parte catalana ya admiten que «no hay indicios» de que pueda producirse.

«Mantenemos abierta la oferta a sentarnos en una mesa y hablar sobre el referéndum», dijo Munté. El Gobierno catalán insiste en que su voluntad es convocar y celebrar el referéndum antes de que termine septiembre y que no hay otras opciones sobre la mesa. «El plan A y B del Ejecutivo catalán es celebrar el referéndum», afirmó la consejera de la Presidencia. El aviso iba para el Gobierno de Rajoy y para quienes recelan, como la CUP, de las intenciones del PDeCAT y Esquerra, y también era una respuesta a la ANC, que el pasado fin de semana apostó por la declaración unilateral de independencia en caso de que el Gobierno central impida la consulta. La Generalitat no descarta nada. «Respetamos los debates internos de la ANC y su hoja de ruta, que es muy coincidente con la nuestra, puesto que se basa también en la celebración del referéndum como principal prioridad», remató.