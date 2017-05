Errejón aguarda en silencio

madrid. Casi tres meses después de Vistalegre, Íñigo Errejón se mantiene casi desaparecido. En una parte es por voluntad propia y en otra por el ostracismo al que le ha condenado la nueva dirección.

El ex número dos de Podemos ha cumplido con el compromiso que adquirió los días previos a la Asamblea Ciudadana en la que militancia se vio obligada a elegir entre Pablo Iglesias y él. Tras la aplastante victoria del secretario general, Errejón ha dado un paso al lado y se ha puesto a remar en la dirección que marca la nueva ejecutiva, y ello a pesar de que, reconoce, discrepa en muchos aspectos del nuevo rumbo del partido. Aunque no sean mayoritarias entre las bases, el exsecretario político mantiene que las tesis que defendió en Vistalegre -transversalidad y trabajo en las instituciones frente a radicalidad y agitación popular- son la única fórmula para asaltar los cielos. Ha insistido en ello a cuenta de los casos de corrupción que asedian al Gobierno. Según sostiene, «Rajoy no fue reelegido presidente porque los españoles creyeran al PP limpio, sino porque fueron ligeramente más quienes creyeron que era lo menos malo». Por eso, destaca, «es ahí entonces donde hay que concentrar el trabajo». Es decir, convencer a quienes no confían aún en Podemos en lugar de dirigir el mensaje a quienes ya lo han hecho.

Errejón ha perdido el rango de comandante, pero se comporta como un soldado fiel. Asumió sin alzar la voz su inmediata sustitución como portavoz parlamentario, un puesto que en la campaña previa a la Asamblea Ciudadana aseguró que le gustaría retener. También aceptó sin rechistar el ser desplazado desde la todopoderosa Secretaría Política a la muy modesta de Análisis Estratégico y Cambio Político, un lugar este último desde el que dispone de nula proyección pública y unos recursos humanos y materiales exiguos. Y guardó silencio después de que la dirección de Podemos decidiera retirarlo de las tertulias del programa Hora 25 en la cadena Ser, en las que participaba desde hace tres años. Hasta ha soportado que los dos representantes de Unidos Podemos en la Mesa del Congreso -Gloria Elizo y Marcelo Expósito- no apoyaran cederle una sala en la Cámara baja para mantener un encuentro con simpatizantes.

No solo el exsecretario político ha cargado con las consecuencias de la derrota en Vistalegre. Su entorno ha sido apartado de la mayor parte de los cargos que ocupaba. De los errejonistas que formaban parte de la anterior cúpula nacional de Podemos, solo Pablo Bustinduy y Auxiliadora Honorato siguen desempeñando tareas de responsabilidad. Pese a la purga, el exsecretario político calla.

Respaldo interno

No importa el castigo que Iglesias haya infligido a los críticos por su rebelión. Según repite el ex número dos del partido, él está dispuesto a trabajar donde más útil le parezca a la nueva dirección. Y el lugar idóneo a día de hoy parece ser la Comunidad de Madrid. La posibilidad de que opte a la presidencia autonómica en los comicios de 2019 ya la deslizó el entorno del secretario general en vísperas de Vistalegre. Pero lo que podría parecer una condena al exilio ha sido acogido por Errejón como una posibilidad de reconducir una carrera política que salió muy tocada de su pelea de gallos con Iglesias.

Aunque Errejón deberá aún someterse a unas primarias, el apoyo al que se han comprometido de antemano todas las familias de Podemos lo sitúan como virtual candidato para medirse con la popular Cristina Cifuentes. La Presidencia regional le brindaría la oportunidad de volver a volar por libre y poner en práctica sus tesis. Una de ellas sería la de recuperar la relación con el PSOE. Los socialistas atraviesan por sus horas más bajas pero resultarían imprescindible para desalojar al PP del poder tras 24 años al frente de la Comunidad de Madrid. Errejón siempre ha estado bien visto entre los socialistas, todo lo contrario que su jefe de filas.

A nivel personal, los dos meses transcurridos le han permitido abrir un periodo de reflexión y «estar más descansado». Y es que según reconoce, su teléfono le ha dado un respiro. También ha podido recobrar su amistad con Iglesias, muy tocada por el enfrentamiento que mantuvieron los últimos meses. Y eso a pesar de que como castigo el secretario general de Podemos lo ha mandado al cuarto oscuro.