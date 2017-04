Ciudadanos a Rajoy: «Siempre dice que quien la hace la paga pero no se entera de quién la hace»

El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, dijo ayer sentirse «abochornado» por la corrupción del PP y ha subrayado que aunque el presidente del partido, Mariano Rajoy, dice que «quien la hace la paga, nunca se entera de quien la hace». En declaraciones a los periodistas, Gutiérrez se refirió, en concreto, al caso del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, «que todo el mundo sabía que tenía una cuenta en Suiza, salvo Rajoy», y lamentó que esta semana esté marcada, de nuevo, por los casos de corrupción del PP que «impregnan la vida pública de un hedor insoportable».

El responsable del grupo parlamentario también se refirió a la justicia que, si bien debería ser absolutamente independiente, el PP se empeña «en seguir controlando a los fiscales y a los jueces, y que los fiscales no hagan su trabajo».

En ese sentido, Gutiérrez recordó que Ciudadanos aboga por una separación del poder político «para que saque las zarpas del poder judicial, algo que están reclamando todas las asociaciones de fiscales y jueces y toda la sociedad».

Gutiérrez informó de que Ciudadanos registrará, en breve, en el Congreso una modificación legal para que los nombramientos de la fiscalía se hagan de forma independiente.

También pidió que el Fiscal General del Estado pueda ser reprobado y cesado si su trabajo no se atiene a lo que el Estatuto de la Fiscalía dispone. Preguntado por las palabras del presidente del Gobierno que ayer ironizaba sobre la moción de censura anunciada por Podemos, diciendo que él no iba a presentar ninguna contra el líder de la formación morada porque no le conviene, Gutiérrez no quiso valorar estas declaraciones y se ha limitado a decir que «cada uno es dueño de sus palabras».

No obstante, insistió en que Podemos, anunciando una moción de censura, se está «tomando a broma» la democracia y ha remarcado que «jugar o tomarse a broma la democracia no es bueno para este país».

«Lo que es bueno para España es trabajar, pero entiendo que a los señores de Podemos lo que les cuesta es precisamente eso: trabajar» precisó.