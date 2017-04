Cataluña busca la fórmula para independizarse del Fondo de Liquidez Autonómica

Uno de los talones de Aquiles del proceso soberanista catalán es la situación financiera de la Generalitat de Cataluña. El secesionismo se embarcó hace cinco años en un proyecto de imprevisibles consecuencias y de una complejidad enorme cuando más vacías estaban sus arcas públicas, hasta el punto de que en los últimos años han bordeado por momentos la suspensión de pagos.

Mientras el Gobierno catalán buscaba la manera de independizarse políticamente del Estado español, la situación de sus finanzas le obligó a depender cada vez más desde el punto de vista económico de la administración central. Ninguna comunidad autónoma ha necesitado tanto como Cataluña el fondo de liquidez autonómico (FLA), con el que ha podido hacer frente a pagos a proveedores o vencimientos de deuda que de otra manera le hubiera sido imposible. En cinco años, la Generalitat ha recibido préstamos de esta vía crediticia puesta en marcha por el Ministerio de Hacienda por valor de cerca de más de 60.000 millones lo que supone el 30% del total de las ayudas solicitadas por los gobiernos autonómicos. Este año serán otros 7.000 millones, lo que provoca que el principal acreedor de la Generalitat sea el mismo Estado del que se quiere separar.

Ahora, en el tramo final del proceso soberanista, la administración catalana quiere invertir esta tendencia y con este propósito el vicepresidente y consejero de Economía, Oriol Junqueras, inició ayer un viaje oficial a EE UU, a Miami y Nueva York, para reunirse con agentes económicos, gestores de carteras y bancos de inversión, los famosos mercados, a los que ya visitó en enero en la City de Londres. El líder de Esquerra lleva en la maleta un objetivo: que Cataluña pueda volver a emitir deuda para no depender del FLA, que al fin y al cabo es un instrumento que supone casi de facto una intervención del Estado sobre las cuentas catalanas. En cualquier caso, Cataluña necesitaría el visto bueno de Cristóbal Montoro para poder emitir deuda de nuevo.

El líder de Esquerra oculta su agenda americana para evitar que Exteriores le ponga trabas

En los últimos cinco años el Gobierno catalán ha recibido del central 60.000 millones

Visita a Marruecos

Junqueras estará en EE UU hasta el viernes, pero no ha querido publicitar demasiado su agenda para evitar las injerencias de la diplomacia española. Y es que la Generalitat no dudó en culpar al Ministerio de Exteriores español del hecho de que ninguna autoridad de Marruecos estuviera dispuesta a reunirse con Carles Puigdemont, que esta semana tenía previsto un viaje al reino alauita, pero decidió suspenderlo porque no le iba a recibir ningún dirigente gubernamental.

Junqueras acude a EE UU para buscar aliados económicos para Cataluña, en un momento en el que la deuda catalana tiene una calificación de bono basura, según las agencias de ráting. Las cuentas catalanas tienen un grave problema, pues arrastran créditos cuyo vencimiento inmediato ahoga la tesorería y obliga a la Generalitat a buscar la forma de refinanciar los préstamos. Está por ver si Junqueras aprovechará el viaje para pedir apoyo financiero a los inversores ante una hipotética independencia de Cataluña. Y es que si el soberanismo cumple la amenaza de declarar la secesión de manera unilateral en caso de que el Gobierno central impida el referéndum, necesitará estados y bancos de inversión que avalen los créditos para hacer frente a la independencia. De hecho, el exsenador de Esquerra Santi Vidal, que tuvo que dimitir por irse de lengua en las charlas que daba para la Asamblea Nacional Catalana, llegó a admitir que un país estaría dispuesto a prestar dinero al Estado catalán. «Hay un Estado que no es europeo, sobre el que España no puede ejercer ningún control, que ya nos ha dicho que nos hará de banco», dijo, y «si el Estado español cierra el grifo del FLA, hay dos fondos de inversión internacionales, no europeos, que nos abrirán una línea de crédito de hasta 200.000 millones de euros. El Gobierno de la Generalitat podrá pagar todas las pensiones, todos los sueldos de los funcionarios», dijo.