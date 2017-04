López Miras recoge el testigo en Murcia gracias a la abstención de Ciudadanos

Fernando López Miras se convirtió ayer en el séptimo presidente de Murcia y el más joven dirigente autonómico en España, con 33 años, tras su elección por mayoría simple, en la segunda convocatoria del debate de investidura celebrado en la Asamblea Regional. Además de los votos a favor de los 22 diputados de su partido, el PP, fueron claves para su proclamación las abstenciones de los cuatro de Ciudadanos. Los trece del PSOE y los seis de Podemos votaron en contra. Su toma de posesión como sucesor del dimitido Pedro Antonio Sánchez será el miércoles en el Palacio de San Esteban con la asistencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

En su discurso, López Miras ratificó las líneas maestras del programa de gobierno que presentó en la fallida sesión del jueves. Reiteró la creación de empleo y la bajada de impuestos como ejes principales de su acción hasta el final de la legislatura en 2019. «Los murcianos merecen que les gobierne el proyecto que ganó mayoritariamente en las urnas», aseguró al inicio de su discurso.

El nuevo presidente demandó además a los diputados de la oposición que dejen a un lado las «estrategias partidistas» en pos de recuperar el tiempo perdido y que apoyen su programa de gobierno, heredado de Pedro Antonio Sánchez porque es el que «votaron mayoritariamente los murcianos».

Pero López Miras no convenció al portavoz del PSOE, Rafael González Tovar, quien reclamó un «cambio de rumbo» porque Murcia necesita «un presidente de verdad, no una marioneta del anterior». Tampoco al líder regional de Podemos, Óscar Urralburu, que lamentó que «todo siga igual en la Región» mientras que el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, auguró que no lo tendrá fácil y aseguró que las puertas de su grupo estarán abiertas si busca el consenso.