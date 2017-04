Nieto afirma que se «volvería a reunir» con el hermano de Ignacio González

Fue una reunión protocolaria, que apenas duró unos quince minutos, que se programó a la vista de todos y que se había solicitado con más de dos meses de antelación. Esta es la versión que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ofreció ayer ante la comisión de Interior del Congreso del encuentro que mantuvo en su despacho el 8 de marzo con Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid y, como él, encarcelado desde la semana pasada en el marco de la &lsquooperación Lezo&rsquo.

Según resumió Nieto, no existió ningún interés oculto en la reunión. Fue una breve conversación, explicó, en la que su interlocutor se limitó a felicitarle por su nombramiento y a comunicarle su intención de incrementar la seguridad en los establecimientos de Mercasa, la empresa pública en la que ejercía como director de Estrategia y Operaciones. No hubo nada más y mucho menos alusión alguno a una &lsquooperación Lezo&rsquo que desconocía, insistió Nieto.

Pero la oposición no le creyó. Ayer quedó claro que ningún partido salvo el PP pasa por alto que Pablo González fue recibido un día después de que un chivatazo advirtiera a los implicados en la trama de que estaban siendo investigados. La explicación de Nieto es que fue ese día cuando encontró un hueco en su agenda después de que Pablo González insistiera en saludarle. El otro argumento de la oposición es la grabación de una conversación del hermano del expresidente madrileño a la salida del despacho en la que informa a un interlocutor desconocido de que el encuentro había sido «muy interesante» -que no protocolario-, pero que no podía dar detalles por teléfono. Nada concluyente para Nieto sin saber con quién hablaba.

El secretario de Estado reaccionó airado ante cualquier atisbo de sospecha. Lejos de entonar un &lsquomea culpa&rsquo, Nieto sostuvo que es la víctima de una «cacería» orquestada por la oposición y medios de comunicación, que, según afirmó, poco menos que conspirar contra él por usar su reunión con Pablo González para derribarle. Incluso aludió a una supuesta mano negra que «intenta construir un relato con fragmentos de un sumario supuestamente secreto» que ha sido «manoseado y tergiversado». Quienes le atacan de esta forma, añadió, hacen «un flaco favor» a principios como la presunción de inocencia, la imparcialidad de la información o la separación de poderes.

Tras señalar a sus enemigos, el número dos del Ministerio del Interior se empleó a fondo en su defensa. Destacó que aún no sabe de qué se le acusa o cuestionó por qué debía de negar una reunión a alguien del que desconocía que era investigado. «Me he preguntado qué podría haber hecho, qué haría si pudiera dar marcha atrás y habría hecho lo mismo, atender a un directivo de una empresa pública y nada más», concluyó.

«¿Cómo se atreve?»

Cacería o no, las explicaciones de Nieto no convencieron a la oposición, hasta el punto de que el PSOE llegó a exigir su dimisión. Se trata, resumió su portavoz en la comisión, Antonio Trevín, «del precio que se ha de pagar para que los españoles vuelvan a confiar en el ministerio encargado de su seguridad». Si duro fue el secretario de Estado, no lo fue menos el diputado socialista, especialmente cuando le reprochó que acudiese al Congreso para abroncar a la oposición. «¿Cómo se atreve?», le espetó. Trevín se declaró convencido de que desde el Gobierno se ha intentado proteger a Ignacio González como se hizo en su momento con Luis Bárcenas.

Toda los grupos coincidieron en censurar a Nieto. Podemos, eso sí, agradeció que, al menos, los altos cargos de Interior se reúnan ahora con las personas bajo sospecha antes de que sean detenidas, no como hizo Jorge Fernández Díaz con Rodrigo Rato.