La justicia niega el asilo al etarra Troitiño

El exetarra Antton Troitiño no podrá solicitar asilo político en Reino Unido tras pasar casi cinco años resistiendo su extradición a España, después de que dos jueces del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales hayan dictado que debe ejecutarse ya la decisión de los jueces ordinarios en favor del envío a España del exmiembro del ‘comando Madrid’ de ETA, y que sus defensores no pidieron asilo correctamente y no pueden hacerlo ahora. La extradición se llevará a cabo en los próximos días si los abogados de Troitiño no encuentran una nueva manera de posponerla.