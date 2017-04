El Consejo Fiscal revisará el miércoles las decisiones de Moix en Anticorrupción

La Fiscalía no va a tener tan fácil volver a un discreto plano de la actualidad. Las aguas parece que bajarán revueltas, al menos, una semana más, y no sólo por la &lsquooperación Lezo&rsquo y las supuestas presiones del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, al responsable de las pesquisas del saqueo del Canal de Isabel II. El &lsquocaso del 3% de Convergència&rsquo y la decisión de cambiar a los fiscales que investigan la supuesta financiación irregular del partido, José Grinda y Fernando Bermejo, aún no es un asunto cerrado. La decisión no es firme. Los fiscales afectados han solicitado amparo al Consejo Fiscal, órgano que se reúne este próximo miércoles y jueves y que ya ha incluido, en su orden del día, la revisión de un informe de Moix para que se valore su decisión.

La versión oficial es que el relevo obecede «a razones operativas y prácticas», ya que los fiscales viven en Madrid y el caso se lleva en El Vendrell (Tarragona). «Es un cambio de personas dentro de lo que es la organización del trabajo del Ministerio Fiscal», decía la nota de la Fiscalía General. Los afectados, sin embargo, mantienen que detrás se esconden otras razones, y de ahí que hayan pedido someter el cambio al Consejo Fiscal (órgano consultivo formado por 12 miembros).

Algunas fuentes apuntan que el motivo del relevo está en las diferencias que mantiene Moix con Grinda y Bermejo, lo que habría llevado al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a tomar la decisión de relevarles antes de que los fiscales invocaran el artículo 27, el mismo al que se acogieron los responsables de la &lsquooperación Lezo&rsquo después de que Moix se negara a autorizar el registro de una empresa. Al parecer, Moix les instaba a «dar más caña» y ser «más drásticos» en las medidas contra los dirigentes nacionalistas, siempre según estas fuentes.

José Grinda y Fernando Bermejo, en el &lsquocaso 3%&rsquo desde 2015, fueron apartados en virtud del artículo 23 del Estatuto Fiscal, que estipula que el superior inmediato (léase Moix) puede, mediante resolución motivada, asignar a otro fiscal a un caso por razones organizativas. Pero el artículo también contempla que, si existe discrepancia, resuelva el superior jerárquico de ambos, en este caso Maza, y que la sustitución sea comunicada en todo caso al Consejo Fiscal, que podrá «expresar su parecer» mediante votación. Este órgano también analizará la solicitud de amparo de «varios» fiscales destinados en Anticorrupción (la duda es si están los de &lsquoLezo&rsquo), por lo que Moix afronta la cita doblemente comprometido.