Los independentistas se muestran dispuestos a escuchar

Salvo el proponente y Compromís, el grupo parlamentario que mayor disposición mostró ayer a negociar una moción de censura fue Esquerra. «Somos los campeones anti-Rajoy y anti-PP», proclamó el diputado Gabriel Rufián. Su requisito, en todo caso, es que el candidato alternativo a presidir el Gobierno no ponga ningún obstáculo a la celebración de un referéndum independentista en Cataluña. En esta aventura, por ahora, sin embargo, no le acompaña el PDeCAT.

El portavoz de la antigua Convergència rehusó exponer ninguna condición previa cuando Podemos aún no ha concretado su propuesta. Es más, no ocultó su «escepticismo» sobre el éxito de la iniciativa dado que, de momento, «no parece que exista una mayoría alternativa» que coincida en un programa común de gobierno. «Y sin vocación de ser melancólicos, en la pasada legislatura no observamos que Pablo Iglesias tuviese demasiado entusiasmo por construirla», advirtió Carles Campuzano.

Tampoco el PNV cree que Podemos esté sembrando el terreno para que prospere la moción. Aitor Esteban censuró las formas con las que Iglesias transmitió sus planes a los nacionalistas vascos; con un mensaje de texto a las 11:15 de la mañana, minutos antes del anuncio oficial. «La casa no se construye por el tejado», criticó cuando, a su juicio, antes de promover una propuesta de estas características un partido «en minoría» debe sondear a los grupos. «Es una torpeza absoluta, a no ser que se busquen otros efectos, más que contra el presidente del Gobierno, contra otros partidos de la oposición», reprochó en referencia a la pugna de Iglesias con el PSOE.