Ya durante su época de presidente era poco amigo de los micrófonos, hasta el punto que acuñó la célebre frase «hoy no toca» para no dar explicaciones y salirse por la tangente. Jordi Pujol fue abordado en dos ocasiones por una nube de periodistas y evitó las respuestas. Sin embargo, al regreso a casa tras el registro de ayer en su despacho, dijo: «Siento mucho todo lo que está pasando». No aclaró si pedía disculpas o era una forma de manifestar su malestar por la operación.