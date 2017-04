Puigdemont defiende a Llach y avala las sanciones a los funcionarios

barcelona. El presidente de la Generalitat no solo no desautorizó a Lluís Llach por amenazar con sancionar a los funcionarios que no acaten las leyes de la ruptura, sino que hizo ayer una de las defensas más cerradas que se recuerdan en el Parlamento autonómico hacia un diputado.

Puestos en pie y aplaudiendo un buen rato, de esta manera avalaron todos los miembros del Gobierno catalán y el grupo parlamentario de Junts pel Sí las palabras pronunciadas por el cantante con la advertencia a los funcionarios de que habrá sanciones si incumplen las llamadas leyes de la desconexión, en concreto la ley de transitoriedad jurídica, que la Generalitat quiere utilizar como amparo legal para convocar el referéndum. Puigdemont además acompañó al diputado nacionalista por los pasillos de la Cámara catalana, para escenificar su apoyo ante las cámaras, y comió con él, después de defenderlo y presentarlo como un adalid de la libertad y un luchador antifranquista.

«Si algo puede acreditar su biografía -subrayó dirigiéndose a los diputados del PP- es que precisamente fue víctima de censura, de detención, de prohibición y de exilio para gente que cuando empezaron su carrera política gobernaba Franco y cuando la terminaron fueron diputados de su grupo, como Rodolfo Martín Villa».

Llach es un referente moral para el independentismo y su tarea consiste, además de hacer de enlace con la CUP, en levantar la moral de la tropa secesionista. Durante muchas de las charlas que da en actos de la ANC y Ómnium tocó uno de los asuntos más controvertidos, como es el papel que deberán jugar los funcionarios, desde policías, hasta empleados del departamento de Educación, en el llamado proceso de desconexión. Materia sensible, que Puigdemont despachó avalando al cien por cien las amenazas del excantautor. «Que pretendan decir que se debe recriminar a un diputado por decir que las leyes que apruebe este Parlamento deben cumplirse es un poco raro», afirmó. Puigdemont, eso sí, obvió el punto clave: qué deberán hacer los funcionarios cuando la ley colisione con la Constitución.

Pocas pistas

Puigdemont sigue sin dar pistas sobre cómo piensa conseguir la cuadratura del círculo, que es convocar la consulta evitando las inhabilitaciones, pero sí reveló que la fecha y la pregunta del referéndum las anunciará antes de las vacaciones de verano.

Por esas fechas está previsto además que el Parlamento catalán apruebe la ley de transitoriedad jurídica, la que será de obligado cumplimiento, según Llach y Puigdemont, y que sentará las bases de la eventual república catalana y que en teoría dotaría a Cataluña de un marco legal al margen del español, lo que es una declaración unilateral de independencia de facto. El PP la calificó de «golpe de Estado».

La Cámara autonómica (con los votos de Junts pel Sí y la CUP) allanó este miércoles el terreno para tramitar esa norma, que los independentistas quieren aprobar por la vía urgente para evitar impugnaciones. Para ello, necesitan reformar el reglamento del hemiciclo con el propósito de que una proposición de ley pueda tramitarse en lectura única. Se oponen cuatro de los seis grupos de la Cámara, toda la oposición, que representa al 52% de los votantes.