Murcia será la primera comunidad sin aforados

Madrid. La Asamblea de Murcia dio ayer el primer paso para eliminar los aforamientos de los diputados regionales y de los miembros del Gobierno de la comunidad autónoma. Lo hizo al aprobar por unanimidad en la Asamblea regional el proyecto para reformar los artículos 25 y 33 del Estatuto de Autonomía que otorga esa figura procesal a presidente, consejeros y parlamentarios, salvo en caso de delito flagrante, y que deja en manos del Tribunal Superior de Justicia la decisión sobre su inculpación. Murcia se convierte así en la primera comunidad que retira esta garantía a sus representantes políticos.

Acabar con los aforamientos es una de las condiciones que Ciudadanos ha impuesto al PP para permitir la investidura de Fernando López Miras, que previsible tomará posesión como presidente la próxima semana. Precisamente, en uno de los escaños de la Cámara regional se sentaba hoy su antecesor en el cargo, Pedro Antonio Sánchez, quién declaró como aforado por un caso de corrupción, el ‘caso Auditorio’, ante el Tribunal Superior de Justicia y luego dimitió ante el temor de que prosperara una moción de censura en su contra.

El voto a favor del PP era un requisito indispensable, dado que la reforma del Estatuto requiere el apoyo de tres quintos de la cámara. De hecho, a comienzos de la legislatura los populares ya tumbaron una iniciativa similar con una abstención. El PP se sumó esta vez a la reforma, pero no ocultó sus reservas. Su diputado Francisco Jodar justificó la posición de su grupo en que la región necesita «estabilidad ya», con lo que vino a reconocer que ha sido la presión de Ciudadanos la que ha hecho al PP pasar de la abstención de la anterior votación al sí en la de ayer. La posición de los populares es que los aforamientos se ven ahora como privilegio, cuando es una garantía, porque no es un juez de primera instancia quien decide sobre el futuro de un político sino una sala con tres magistrados la que lo hace. No obstante, Jodar defendió el «convencimiento» de su partido en eliminar esa figura, pero «con sensatez, responsabilidad y prudencia».

La formación de Albert Rivera se esforzó en atribuirse el éxito de la iniciativa, pese a que fue respaldada por todos los grupos. El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, presentó a su partido como impulsor de la regeneración de la política mediante la eliminación de los aforados, figura que, dijo sin nombrar a Pedro Antonio Sánchez, es utilizada por políticos bajo sospecha para retrasar su comparecencia ante los jueces.

Como Europa

Con el paso que ha dado, Murcia se desmarca del resto de España para asemejarse a la mayoría de los países europeos. En Francia el presidente y el Gobierno gozan de esta garantía, en Italia y Portugal se limita a los jefes de Estado mientras que en Alemania y Reino Unido ni siquiera existe. En España en cambio, hay hasta 250.000 personas aforadas, si bien cerca de 230.000 pertenecen a las fuerzas de seguridad para los casos de delito en el ejercicio de sus funciones.

Hay 2.300 cargos políticos aforados y rebajar el número requiere de una reforma de la Constitución y de cada uno de los estatutos de autonomía, un complicado proceso que hasta ahora solo Murcia ha querido iniciar.