Díaz se ratifica en el acierto de la abstención del PSOE

barcelona. Susana Díaz sigue pensando que el PSOE hizo lo correcto al abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. Ahora que una nueva oleada de detenciones en el PP ha dado gasolina a Pedro Sánchez para criticar aquella decisión, la presidenta de la Junta de Andalucía se defiende. «Si hubiera habido terceras elecciones, el PP -defendió en una comida coloquio organizada por La Vanguardia y la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País- habría conseguido más escaños».

Dio a entender, además, que no se puede cargar sobre sus espaldas o de la gestora el que los populares sigan en el Gobierno y argumentó que habría que abrir un debate sobre cómo ha sido posible que Rajoy consiga ganar con «mayorías amplias» en las dos últimas elecciones a pesar de los numerosos casos de corrupción que afectan a su partido y de las «políticas de recortes» que puso en práctica durante su primer mandato.

Cambio de criterio

No fue el único dardo hacia quien, sin duda, será su principal rival en las primarias que el PSOE celebrará el 21 de mayo. Cuando se le preguntó si compartía con el exsecretario general del PSOE que Cataluña es una nación y España una nación de naciones, replicó que ella no cambia tan fácilmente de criterio y dejó caer que no hace tanto que el propio Sánchez estaba en otra posición. «En la declaración de Granada -dijo-, todos los socialistas entendimos que no hay que modificar el artículo 2 de la Constitución (que reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española)».

Díaz también argumentó que encontrar soluciones a la crisis con Cataluña es una tarea ardua que requiere un «esfuerzo importante». Y dijo entender que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 2006 causó una «herida» que es preciso curar. «Pero no creo que sea el momento de abrir una subasta de ofertas ni de generar expectativas en el vacío», añadió.

En este caso, el reproche no iba tan dirigido a su rival como al presidente de la Generalitat, al que pidió que no mienta. «Todo el mundo sabe que no va a haber referéndum, Puigdemont el primero», afirmó. «Ni yo ni ningún demócrata puede aceptar que para desconectar Cataluña y España se desconecte la ley y el derecho. Ni yo ni ningún demócrata puede aceptar que en el nombre del pueblo, por utilizar el eslógan de la señora Le Pen en Francia, se niegue a España la esencia democrática que es la soberanía del pueblo español y se le niegue toda la legitimidad para elegir democráticamente su destino».