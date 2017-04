La 'operación Lezo' desata una crisis de credibilidad en Justicia, Interior y Fiscalía

«Una tormenta perfecta», como le denominan ya en algunos despachos del Gobierno. Los Ministerios de Justicia e Interior y la Fiscalía General del Estado se enfrentan de forma simultánea a una de las mayores crisis de credibilidad de su historia reciente a cuenta de los delicados pinchazos de la &lsquooperación Lezo&rsquo. Las relaciones personales de Ignacio González, principal imputado en la inmensa trama corrupta de Madrid, con destacados miembros del Gobierno; sus intentos por obstaculizar las investigaciones; y los tejemanejes del expresidente para cambiar o nombrar a jueces y fiscales que le favorecieran en sus causas abiertas con la justicia han puesto en las últimas horas al Ejecutivo y al Ministerio Público en apuros, desbordados por enfrentarse a tantos frentes, que van mucho más de la corrupción que salpica al PP.

La crisis provocada por la &lsquooperación Lezo&rsquo rebasó ayer las fronteras de la Comunidad de Madrid y de las finanzas del partido que dirigía Esperanza Aguirre. Las peticiones de dimisiones y de comparecencias se dispararon en todos los frentes, al tiempo que los ministros de Interior y Justicia trataban de dar explicaciones en el Senado sin convencer a la oposición. La sombra de duda, entretanto, también siguió sobre la cabeza del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, al que el Gobierno también trató de sacar del atolladero mediático, político y judicial.

Once palabras

«Gracias, Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos», escribió Catalá a González

Solo once palabras bastaron para desencadenar el temporal y situar en el ojo del huracán a Rafael Catalá: «Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos». Fue el mensaje que envió el ministro a González el pasado 3 de noviembre. Para entonces el expresidente de Madrid estaba inmerso en el &lsquocaso Ático&rsquo y desde hacía meses estaba investigado en la &lsquooperación Lezo&rsquo. El SMS consta en el sumario y Catalá no pudo desmentirlo. El ministro, que tenía que comparecer en la sesión de control del Senado para hablar de las supuestas interferencias de Moix a la hora de ordenar los registros de la redada en la que fue detenido González, terminó hablando de sí mismo y de sus responsabilidades. Aseguró que «nunca» trató «cuestiones judiciales» con González y que solo fue un mensaje de «cortesía» tras su nombramiento.

Abundó en que los «líos» a los que se refería era al año de interinidad institucional en España y negó tener una relación de «amistad» con el expresidente de Madrid. No explicó el ministro cómo días después, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, le dijo a González en una conversación: «Hablé el otro día con Rafa, que lo estaban mirando, Nacho», en relación al caso del ático en Marbella.

Catalá y su SMS hicieron eclipsar, por unas horas, a los otros dos altos cargos a los que González y los suyos han situado a la picota por sus indiscreciones telefónicas (y no telefónicas): el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por su reunión el 8 de marzo con el hermano de González, Pablo, y al propio Moix.

El ministro del Interior, también en el Senado, se explayó en su versión ya conocida de que su número dos no sabía que Pablo González estaba investigado y que solo hablaron de la seguridad de Mercasa, compañía de la que era directivo. Zoido y sobre todo Catalá acusaron a la oposición, y en particular al PSOE, de alinearse con los «antisistema» por sus dudas sobre la neutralidad de la Fiscalía.

Y es que el frente del Ministerio Público, el de Moix, lejos de amainar, se encrespó con fuerza, avivado por pinchazos más comprometedores, en este caso entre González y el exministro Eduardo Zaplana. González le dijo a Zaplana, refiriéndose a la investigación del ático: «A ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción. Yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío serio y bueno. Hombre, yo no soy quien, pero yo no me corto en decirle a Rafa (Catalá): &lsquoOye Rafa...&rsquo. ¿Sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte: o los tienes controlados o estás muerto».

Más injerencias sobre la residencia de Estepona y el juez de ese caso. De nuevo el expresidente hablaba con el exministro. «Vamos a ver, Eduardo: tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia... tenemos a un juez que está provisional... Tú le asciendes... Yo le digo: &lsquoA ver, venga usted para acá, ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente? A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño».

El exgobernante madrileño llegó a bromear en otra conversación con Cerezocon «pegarle dos tiros al juez» ante la imposibilidad de meterle en vereda y de presionar más al fiscal por el ático.