La Generalitat abre la puerta a castigar a los funcionarios que no acaten leyes secesionistas

El proceso soberanista catalán se adentró ayer en un terreno sensible, el de los funcionarios de la Generalitat. Una vez más, la difusión de un vídeo dejó al descubierto los planes secretos del secesionismo. Las imágenes hacían referencia a dos actos -uno de Ómnium Cultural y otro de la ANC-, en los que el diputado nacionalista Lluís Llach advierte a los empleados públicos de que el que no cumpla la ley de transitoriedad jurídica será sancionado. «Se lo tendrán que pensar muy bien. No digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán. Porque dentro de los Mossos hay sectores que son muy contrarios» a la independencia, señala Llach. La Generalitat evitó desautorizar a Llach. La consejera de la Presidencia, Neus Munté, se limitó a decir que «no es oportuno» hablar sobre esto en estos momentos.