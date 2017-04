Zapatero afea al PSC los prejuicios contra Díaz

barcelona. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero viajó ayer a Barcelona para hacer campaña en Cataluña a favor de Susana Díaz como futura líder del PSOE, en una comunidad donde la presidenta andaluza no levanta pasiones. El autor de la célebre frase «apoyaré el Estatuto que salga del Parlamento de Cataluña» y que en el pasado contó con un fuerte tirón entre el socialismo catalán, cuando en los mítines llenaba el Palau Sant Jordi junto con Pasqual Margall, sorprendió ayer con un discurso provocador hacia el socialismo catalán, afirmando que en Cataluña hay «prejuicios» contra Susana Díaz por su condición de mujer y andaluza. Lo hizo además días después de que el sábado pasado quedara claro que el socialismo catalán está en su mayoría con Pedro Sánchez, que se dio un baño de masas en la capital catalana y se ganó al PSC con guiños ideológicos.

Zapatero quiso comparar la figura de Díaz con la de Carme Chacón, pero la analogía, con la que pretendía reivindicar las figuras de las dos dirigentes, le quedó como un reproche hacia el socialismo catalán o al menos así se lo tomaron en el PSC. «Aquí en Cataluña hay voces que han puesto prejuicios sobre Susana Díaz», dijo. A continuación, elevó la crítica y la generalizó, no solo al ámbito catalán. «Ya pasó con Chacón, que era catalana y era un problema. Y ahora Díaz, que es andaluza y es un problema. Esos prejuicios no existieron nunca contra González, contra Rubalcaba o contra mí», remató.

Preparando el terreno

Zapatero, que se reunió con Miquel Iceta y participó en actos de las primarias junto a Eduardo Madina, que fue quien ganó en Cataluña en las primarias en las que se impuso Pedro Sánchez, abonó el terreno para la visita de la presidenta andaluza este miércoles a territorio catalán, donde cuenta con apoyos en el Baix Llobregat, la zona que tiene más población andaluza.

El PSC no tardó en replicar al expresidente del Gobierno. Zapatero recalcó que no se dirigía a los socialistas catalanes, pero estos se dieron por aludidos. «El PSC no tiene ningún tipo de prejuicio, está orgulloso de todos los precandidatos y lo seguiremos manteniendo», afirmó Salvador Illa.