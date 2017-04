Nieto defenderá en el Congreso que no reveló datos de la investigación

Madrid. El Ministerio del Interior ya tiene preparada su estrategia para intentar afrontar la crisis abierta tras la reunión del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y Pablo González, hermano del expresidente de Madrid el pasado 8 de marzo, solo un día después de que Ignacio González supiera que estaba siendo investigado por la Guardia Civil. Nieto, en su comparecencia el próximo viernes ante el Congreso, sostendrá contra viento y marea que no cruzó una sola palabra con Pablo González sobre la ‘operación Lezo’ porque ni siquiera sabía que estaba en marcha y que la reunión, a pesar de producirse 24 horas después del chivatazo, fue meramente protocolaria.

Nieto, en declaraciones a este periódico ayer, adelantó cuáles serán las tres líneas de defensa en su intervención en la Cámara baja. La primera es que «en la reunión no se habló de la ‘operación Lezo’, por la sencilla razón de que la desconocía porque estaba declarada secreta». El segundo argumento será que «en los minutos que duró el encuentro con Pablo González solo hablamos de mi nombramiento y sobre la seguridad de su nuevo proyecto de construcción de centros de Mercasa (empresa de la que era directivo González)». «Consideré lógica esta preocupación por la situación de amenaza terrorista que se vive a nivel mundial». Y la tercera es que fue González quien pidió la reunión «y si hubiera sabido que era objeto de investigación, no me hubiera reunido con él».

El PSOE, partido que pidió su comparecencia ante la Comisión de Interior, puso en duda esa versión. Su portavoz, Antonio Hernando, directamente aseguró que no se cree que Nieto y González hablaran de «flores y pájaros» en el encuentro, tras el que el hermano del expresidente madrileño comentó en una llamada pinchada a un tercero que había sido «muy interesante», aunque rechazó dar más explicaciones al teléfono. Hernando apuntó que Nieto deberá dimitir si no consigue convencer en la Comisión de Interior y que no podrá estar «ni un minuto más en el cargo» si se demuestra «mínimamente» que hablaron de la investigación de la Guardia Civil.

Sin Rajoy

Ante la ausencia de pleno y de sesión de control esta semana en el Congreso, la oposición se volcará en el Senado con la ‘operación Lezo’ y las supuestas interferencias desde el Gobierno y la Fiscalía. Una sesión a la que no asistirá ni el presidente Mariano Rajoy (de visita oficial en Brasil y Uruguay) ni la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El PSOE, Podemos y Ciudadanos han cambiado a última hora sus preguntas al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para interpelarle hoy por la polémica reunión de su ‘número 2’.

Zoido, como Nieto, no tiene previsto salirse del guión y argumentará que la reunión fue inocua para la investigación.

Las andanadas de la oposición también irán dirigidas en la Cámara alta contra el titular de Justicia, Rafael Catalá, que será interrogado por la actuación del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, quien intentó frenar parte de las diligencias que sus subordinados habían acordado en el marco de la ‘operación Lezo’.