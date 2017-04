La corrupción pone fin a la era Aguirre

madrid. En la última de sus despedidas no aceptó preguntas ni concedió respuestas, sólo la confirmación de la dimisión definitiva. Esperanza Aguirre abandonó ayer a las cinco de la tarde su acta de concejal y la portavocía del PP en el Ayuntamiento de Madrid, el único cargo político que ostentaba desde que en febrero de 2016 renunció al liderazgo regional del partido, con una comparecencia de apenas tres minutos de la que salió como simple militante de base. El ingreso en prisión de Ignacio González por el presunto saqueo del Canal de Isabel II agotó el viernes a última hora de la noche las opciones de la expresidenta madrileña, y los casos de corrupción en su entorno más cercano pusieron fin a treinta años de trayectoria política.

Sólo restaba conocer la fecha de su marcha. Si por los errores «in eligendo» e «in vigilando» resolvió dejar hace un año la presidencia del PP de Madrid, el arresto de González no planteaba más alternativa que la dimisión. «Ha sido una persona de mi máxima confianza», admitió Aguirre en un repaso del camino recorrido juntos desde los años 80. Ella le nombró subsecretario de Educación cuando fue designada ministra en el primer Gobierno de José María Aznar, y del mismo modo le hizo vicepresidente cuando se hizo cargo de la Comunidad de Madrid.

Su primer abandono de la política en 2012 por cuestiones de salud facilitó, además, la llegada de González a la presidencia madrileña. Ya entonces el runrún de malas prácticas envolvía la figura de la mano derecha de Aguirre. El pasado viernes, fuentes del PP reconocieron que en 2014 el exalcalde de Leganés, Jesús Gómez, comunicó a la dirección nacional del partido y su vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, que el jefe del Ejecutivo de Madrid tenía una cuenta en Suiza. Pero, según añadió la exdirigente madrileña, ya durante su mandato se publicaron informaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades. «Le pedí explicaciones y me las dio en privado de manera exhaustiva, y ahora me siento engañada y traicionada», reprochó desde la sede municipal de los populares.

Antonio Hernando PSOE Begoña Villacís Ciudadanos Manuela Carmena Alcaldesa de Madrid Pablo Iglesias Podemos Gabriel Rufián ERC Rita Maestre Podemos Madrid Susana Díaz PSOE Ángel Gabilondo PSOE Pablo Echenique Podemos Alberto Garzón IU «Hace mucho tiempo que tendría que haberse ido» «No hay que engañarse. No es el caso Aguirre, es el caso PP» «Su marcha muestra que una red criminal sostenía al PP» «El problema no es Aguirre, sino la maquinaria corrupta» «Ella es el núcleo de una enorme maquinaria de corrupción» «Su dimisión no es suficiente. Es cómplice del saqueo» «Su herencia es una etapa que los madrileños desean olvidar» «La engañada no es Aguirre. Nos sentimos todos engañados» «El problema no es una rana sino una organización criminal» «El problema del PP no son las personas, sino la red mafiosa»

El ingreso de González en prisión preventiva incondicional y los indicios de que el agujero patrimonial en la empresa que gestiona las aguas madrileñas podría alcanzar, según la Guardia Civil, los 60 millones de euros, sacudieron al entorno de Aguirre. «Este auto no es una prueba definitiva contra él, pero sí demuestran que no vigilé todo lo que debía», aceptó la expresidenta, en una asunción pública de que su negligencia fue no haber seguido de cerca a Ignacio González, «no haber descubierto antes lo que ahora, después de años de investigación, han descubierto la Guardia Civil y el juez».

Eso se lo reconoció el PP de Cristina de Cifuentes. «Nuestra organización comparte las razones expuestas por Aguirre para dejar el cargo, especialmente en lo que se refiere a que debía haber vigilado con mayor eficacia los posibles casos de corrupción, lo que ha causado daño a las instituciones y al propio partido», incidió la formación regional en un comunicado. Sólo «respeto» y «agradecimiento» por la renuncia. Nada sobre su trayectoria o la contribución al partido.

Punto y aparte

Es más, en la misma nota la dirección territorial defiende la «nueva etapa» inaugurada tras la dimisión de Aguirre el año pasado y el cambio de actitud promovido por el equipo de Cifuentes. «Una política beligerante con la corrupción es irrenunciable», sostiene el documento. Horas antes, la cúpula nacional del partido había cerrado filas en torno a la actual presidenta madrileña, especialmente por su decisión de denunciar en 2016 ante la Fiscalía las anomalías en el Canal de Isabel II. «Eso es la regeneración», ensalzó Pablo Casado.

El vicesecretario de Comunicación aclaró en todo caso que desde la sede central de la calle Génova no se pedía la dimisión de Aguirre. «Si no tiene ya responsabilidades orgánicas y no está incursa en ninguna investigación, entiendo que el PP tiene poco que decir», sostuvo. Y poco dijo. El comunicado que lanzó la organización a las 18:44 de la tarde constó de dos párrafos. El primero, destinado a «respetar» la decisión. El segundo, orientado a «valorar y reconocer la larga trayectoria política de Esperanza Aguirre desarrollada en distintas administraciones así como en el partido», donde «ha sido una persona relevante».

En realidad, en las filas populares y en el Gobierno se daba ya por sentando que la despedida llegaría en horas y habían trasladado en privado su interés en que así fuera. Un modo de presión indirecto con el que evitar que la expresidenta terminara por enrocarse. «Esto ayuda ahora a despresurizar», coincidieron varios cargos. Al fin y al cabo, en Aguirre empieza y concluye la adopción de responsabilidades políticas por el caso Canal. «Yo tengo como norma de conducta no eludirlas nunca», se despidió la exministra. Un mensaje que sus afines entendieron que iba dirigido a Mariano Rajoy.