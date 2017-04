Los tres candidatos hurgan en la herida de la corrupción del PP

Los casos de corrupción que salpican al PP se convirtieron ayer en un poderoso argumento para que los tres candidatos a liderar el PSOE fustigaran a los populares. Los tres aprovecharon la entrada en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para cargar las tintas contra Mariano Rajoy. Especialmente Pedro Sánchez, quien puede presumir, frente a sus dos oponentes, de no haber facilitado la investidura del presidente del Gobierno. «Lo extraño no es que vaya a declarar a la Audiencia Nacional -dijo sobre la citación a Rajoy en el juicio del caso Gürtel- sino que siga siendo presidente de España». En un mitin en Barcelona, donde el PSC también hizo bandera del no al dirigente popular, remató: «Rajoy dijo: portaos bien que aquí somos todos muy buenos. No ha habido tanta gente buena en la cárcel como ahora», ironizó entre las risas de los asistentes.

Patxi López también fue muy duro con el inquilino de la Moncloa. El exlehendakari cree que ha llegado la hora de que el presidente del Gobierno «dé explicaciones al país, limpie su partido y asuma responsabilidades», pues en el PP existe, a su juicio, un «problema brutal» con la corrupción.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, fue quizá la menos beligerante con los populares. Eso sí, se refirió en Elche a los últimos acontecimientos relacionados con la presunta financiación ilegal del PP y de sus dirigentes como casos que «avergüenzan a un país» al sacar a la luz «la relación turbia» que mantenían «con las instituciones».