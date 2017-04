El PDeCAT se desmarca de la secesión unilateral propuesta por Oriol Junqueras

barcelona. La imagen de unidad y de cierre de filas en torno al proceso soberanista, que la Generalitat en bloque ofreció el viernes pasado con la firma colectiva del compromiso a convocar y celebrar el referéndum, se evaporó en veinticuatro horas.

Y es que dos destacados dirigentes del PDeCAT, Santi Vila y Jordi Xuclá, aprovecharon la víspera de la Diada de Sant Jordi, que volverá a ser de alto voltaje identitario, para marcar distancias con Esquerra y para cargar contra su máximo responsable, Oriol Juqueras, por haber puesto sobre la mesa esta semana una declaración unilateral de independencia en caso de que el Gobierno central bloquee todas las puertas a la celebración del referéndum.

El consejero de Cultura, que pasa por ser uno de los dirigentes nacionalistas que más podrían encajar en el perfil «autonomista» que deslizó David Bonvehí en un audio grabado y filtrado por ERC a la prensa y que ha desatado las hostilidades entre los dos socios, calificó la propuesta del republicano de «ocurrencia», que puede tener «resultado a corto plazo», pero que a su juicio a la «larga no ayuda», pues no son pocos los soberanistas que han expresado esta semana que volver a desenterrar la secesión unilateral puede ir en contra del objetivo de los secesionistas de ampliar la base favorable al proceso.

Un sinsentido

En el caso del PDeCAT, su electorado más moderado no compra en absoluto la llamada DUI. De ahí que Jordi Xuclá, diputado en las Cortes, dijera que en estos momentos «no tiene sentido» hablar de escenarios alternativos al referéndum como es la declaración unilateral, que había sido descartada por buena parte del secesionismo, al admitir que en las pasadas elecciones Junts pel Sí y la CUP no superaron el 50% de los votos, por lo que no tienen la mayoría social, aunque sí parlamentaria que es a la que se agarra el líder de ERC.