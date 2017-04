El Gobierno da por suspendido el viaje de los Reyes a Londres por las elecciones británicas

De momento no hay confirmación oficial, pero no tardará en llegar. Los reyes Felipe y Letizia se verán obligados a suspender el viaje de Estado que tenían previsto realizar del 6 al 8 de junio al Reino Unido. La celebración de las elecciones británicas, anunciadas este martes por Theresa May y autorizadas al día siguiente por Westminster, frustra por segunda vez el deseo de don Felipe VI de visitar a la reina Isabel II, un viaje que tenía como firme propósito, más allá de la cortesía, tender puentes y limar asperezas entre dos casa reales que, por motivos gubernamentales, casi todos ellos motivados por Gibraltar, han tenido sus tiras y aflojas desde hace décadas.

Buscar una nueva fecha

Tras la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de la primera ministra británica para el 8 de junio, último día de la visita prevista de los Reyes, la Casa Real se limitó a decir que «no había nada nuevo que anunciar», que la agenda exterior de don Felipe se mantenía inalterable. Ayer, sin embargo, fuentes de Zarzuela indicaron que no les corresponde a ellos dar ningún paso, puesto que donde ha cambiado el escenario es en el Reino Unido, no en España, lo que se interpreta como que el anuncio de la suspensión está próximo. Es más, cabe recordar que en la anterior visita frustrada, el año pasado, quien decidió suspender el viaje fue Felipe VI, debido a que nuestro país se encontraba con un Ejecutivo en funciones, ante la imposibilidad de formar Gobierno, lo que más tarde llevó a la repetición de elecciones. Así las cosas, el ministro de Exteriores ha sido hasta el momento el único que ha verbalizado lo que es más que probable, que los Reyes no viajen a Londres este próximo 6 de junio. Alfonso Dastis aseguró ayer, en la rueda de prensa que ofreció junto al canciller mexicano, Luis Videgaray, después de la XII Reunión de la Comisión Binacional de ambos gobiernos, que «lo lógico» es que España y Reino Unido acuerden el aplazamiento.

«No parece el momento más propicio para celebrar una visita, que queremos que sirva para consolidar y visualizar las estrechas relaciones con el Reino Unido, hacerlo en plena campaña electoral, con un parlamento disuelto y una primera ministra en funciones», ha dicho el titular de Exteriores.

No obstante, Alfonso Dastis ha puntualizado que corresponde a las casas reales española y británica anunciar de manera formal el aplazamiento. Y de ahí quizás la reticencia a anunciar la suspensión del viaje sin aportar una nueva fecha. Porque probablemente nunca antes una visita de Estado se le había resistido tanto a Isabel II, quien, por norma general, sólo recibe a dos mandatarios internacionales al año.

La última visita de carácter oficial de un Rey de España a Buckingham se produjo hace ya 31 años. Entonces, el encuentro entre Isabel II y don Juan Carlos sirvió para suavizar el conflicto que se había generado años antes debido a que los Príncipes de Gales, Carlos y Diana, decidieron iniciar su viaje de novio desde Gibraltar, lo que el Gobierno español entendió como una provocación. Tanto fue así que don Juan Carlos y doña Sofía, que habían anunciado su presencia en la boda, decidieron ceder sus puestos a las infantas Elena y Cristina.