A pesar de la envergadura de la operación que ayer coordinó, el juez Eloy Velasco no quiso cancelar sus compromisos editoriales que tenía horas después de desatar la redada contra Ignacio González y su entorno. «Me he levantado a las 5. Estoy cansadísimo», reconoció el magistrado a su llegada a la sede de Deusto Business School, donde presentó su libro ‘Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance’ que ha escrito junto a la jurista Beatriz Saura. El magistrado, con la causa secreta, obviamente no quiso desvelar más detalles y se limitó a señalar que se trataba de una operación «complicada».