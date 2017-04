Iglesias presiona a Ciudadanos para descabalgar a Cifuentes

MADRID. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, abrió ayer la puerta en Madrid a una posible moción de censura contra la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes. «Existe la posibilidad de que haya un Gobierno diferente», advirtió desde el Congreso.

El líder morado ofreció a PSOE y Ciudadanos la posibilidad de promover una moción de censura para apartar al PP del Gobierno de la Comunidad de Madrid tras la detención del expresidente Ignacio González por su gestión al frente del Canal de Isabel II.

Como argumentos puso encima del tapete que es poco creíble que la dirigente popular desconociera lo que estaba sucediendo en la principal empresa pública de la región de la que, además, ha sido vocal. Iglesias arguyó también que Cifuentes es «digna heredera» del ‘aguirrismo’, al que pertenecía su antecesor González, y de un sistema de Gobierno que ha utilizado «las instituciones y las empresas de todos los ciudadanos para enriquecerse».

El objetivo de Podemos es que la formación de Albert Rivera, que respaldó su investidura, deje caer a la presidenta autonómica e incluso se puedan convocar elecciones anticipadas en esta comunidad. En esa línea insistió Iglesias para que los liberales aprovechen la oportunidad que tienen por delante para demostrar que no son el «bastón del partido más corrupto de Europa».

Pero Ciudadanos no quiere ni oír hablar de moción Al menos de momento. Sólo contempla esta opción si se incumple algún punto del acuerdo de investidura, como ya hiciera en Murcia con Pedro Antonio Sánchez. «Y no lo hay en estos momentos», apostilló su portavoz en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado. El partido centrista solicitó la comparecencia de Cifuentes en la comisión sobre corrupción, pero no romperá su pacto porque, defienden, es la única garantía para «atar de pies y manos» al PP de Madrid que, en palabras de Rivera, «está en descomposición».