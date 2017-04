Aguirre testifica hoy en el juicio de 'Gürtel' por los contratos al grupo Correa

En medio del escándalo que sacude al PP con la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y la citación de Mariano Rajoy como testigo en el juicio de la primera época de 'Gürte' (1999-2005), Esperanza Aguirre acude hoy a la Audiencia Nacional para testificar en la vista oral. La actual portavoz municipal del PP en Madrid y antecesora de González, a quien colocó a dedo en la Presidencia, ha sido llamada como testigo por la Fiscalía Anticorrupción para declarar sobre las prácticas de fraccionamiento de contratos en la Comunidad de Madrid.

Aguirre, desaparecida ayer de la escena pública para preparar su declaración, será la primera de una serie de altos cargos o exaltos cargos del PP que participa como testigo en el juicio, pues también están citados ex secretarios generales como Mariano Rajoy, Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos y Ángel Acebes o los exministros Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ya contestó en septiembre de 2013 por escrito a las preguntas que el entonces instructor del caso, Pablo Ruz, le remitió a su despacho del PP provincial. Entonces dijo que no sabía quién era Francisco Correa hasta que se destapó el caso en 2009, ni tampoco que se estuvieran cometiendo irregularidades en la contratación con la Comunidad de Madrid. «No le he visto en mi vida, salvo en fotografía después del auto de febrero de 2009 (cuando estalló la operación)», dijo Aguirre en una de las respuestas a las 170 preguntas sobre esta causa.

La expresidenta incidió en que su gabinete «jamás tuvo ningún contacto con las empresas de Correa» y respecto al exconsejero regional Alberto López Viejo, uno de los 37 juzgados, mantuvo que no era «en absoluto» de su «total confianza» y que ella no le puso en la lista.