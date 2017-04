Rajoy declarará como testigo en el juicio por la primera etapa del 'caso Gürtel'

Ocho años y dos meses después de que estallara la &lsquotrama Gürtel&rsquo con la detención de Francisco Correa, Mariano Rajoy dará explicaciones públicas sobre la red corrupta que salpicó al Partido Popular entre 1999 y 2005, años en los que el ahora presidente ocupó importantes responsabilidades orgánicas dentro de la formación que entonces presidía José María Aznar.

Rajoy, que desde que Baltasar Garzón diera los primeros pasos en la instrucción de este complejísimo sumario, siempre ha rechazado explayarse sobre el asunto con el argumento recurrente de que «&lsquoGürtel&rsquo es una trama contra el PP, no del PP», ahora no podrá volver a escudarse en el silencio o en las evasivas, ante el riesgo de incurrir en desacato. Tampoco podrá mentir, al comparecer como testigo.

Ante la sala de la Audiencia Nacional que desde octubre juzga la primera época de la trama corrupta -ya sea en directo o a través de videoconferencia- el presidente del Gobierno, en su condición de testigo, tendrá que responder en una fecha todavía por determinar a todas las preguntas, también las de la incómoda Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), la acusación popular que, en su tercera intentona, ha logrado convencer al hasta ahora reticente tribunal que en las dos ocasiones anteriores (en febrero y octubre del pasado año) había considerado que el testimonio del jefe de Ejecutivo era irrelevante.

LAS REACCIONES Fernando Martínez-Maillo PP «Su declaración en el juicio de &lsquoGürtel&rsquo no tiene ningún recorrido y es excepcional» Pablo Iglesias Podemos «Muy corrupto y muchos corruptos en el PP. Lo entendemos, Mariano. Sé fuerte» Pedro Saura PSOE «Rajoy tendrá que dar explicaciones en los tribunales y también en el Congreso» Inés Arrimadas Ciudadanos «No nos extraña que tenga que declarar; si lo imputan pediremos su dimisión»

Solo como &lsquopopular&rsquo

Rajoy -insistieron fuentes judiciales- no ha sido llamado ni como presidente del Gobierno (cargo que ocupa desde 2011) ni como vicepresidente de Aznar (2000-2003). Su citación, siempre limitada a hechos ocurridos entre 1999 y 2005, ha sido aceptada porque en esa época Mariano Rajoy fue vicesecretario general, secretario general y presidente del Partido Popular (cargo que todavía ostenta). Y además -y sobre todo- fue director de las campañas electorales de 1995, 1996 y 2000, todas ellas bajo la lupa por haber sido supuestamente financiadas de forma irregular, al menos en parte, por dinero negro de comisiones de empresas por adjudicaciones amañadas en las que habría intermediado miembros de la trama &lsquoGürtel&rsquo.

El presidente -apuntaron estas mismas fuentes- no podrá ser directamente interpelado por la supuesta &lsquocaja b&rsquo del PP ni los apuntes manuscritos que apuntan a que él también recibió dinero negro. Eso es materia de la pieza separada conocida como &lsquopapeles de Bárcenas&rsquo y es, ajena en principio, a este proceso. Sin embargo, Rajoy sí será preguntado indirectamente por el dinero opaco. La dividida sala ha decidido no vetar por más tiempo el interrogatorio del presidente después de que el propio líder de la trama corrupta, Francisco Correa, ante el plenario el pasado octubre desvelara que algunas constructoras de las más importantes del país pagaron comisiones del 2 ó 3% a «Génova» por adjudicaciones de ministerios como el de Medio Ambiente y Fomento. Y Mariano Rajoy fue secretario general del PP, en 2003 y 2004, algunos de los años en que se hicieron esos pagos en B, y en los que tuvo relación directa con el entonces gerente del partido, Luis Bárcenas, al que Correa dijo haber entregado las coimas.

Sorpresa

A pesar de que Mariano Rajoy era el único de los secretarios generales del PP de ese periodo que no había sido citado hasta ahora a declarar (ya lo han sido Ángel Acebes, Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas), la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional de dar luz verde al interrogatorio del jefe del Ejecutivo fue una verdadera sorpresa. Nadie en la sala apostaba a que la sala terminaría &lsquoalzándose en armas&rsquo contra la tesis que había abanderado su presidente, Ángel Hurtado, desde el principio y -hasta ayer mismo- totalmente reacio a citar a Rajoy. Sin embargo, el magistrado José Ricardo de Prada, el único de los tres que siempre ha sido favorable a escuchar la versión del exsecretario general, terminó ayer convenciendo al juez Julio de Diego, quien, a pesar de su perfil conservador, cada vez estaba más a favor de llamar al líder del PP para explicar sus años al frente del aparato del partido y de las campañas electorales.

La sorpresa fue mayor si cabe porque hasta el anuncio del fallo de la sala todo había transcurrido como en las dos ocasiones anteriores en las que se había rechazado la propuesta de Adade. Poco antes la Fiscalía había sostenido que la presencia de Rajoy no era «ni útil ni necesaria» y que, además, sería «redundante» para probar la existencia de la &lsquocaja b&rsquo del PP. Arguyó la Fiscalía que la existencia de la contabilidad opaca «está suficientemente acreditada» ya, sin necesidad de la citación del jefe de Gobierno. El abogado del Estado, Edmundo Bal, se había sumado a la posición del Ministerio Público. «No ha aparecido ningún indicio, no han cambiado las circunstancias que determinaron la decisión inicial» de no citar al presidente, apuntó Bal. El PP, que está personado en la causa como partícipe a título lucrativo, obviamente también se opuso a la petición porque era «una diligencia enormemente perturbadora, con finalidad espuria y extraprocesal», apostilló el letrado del partido, Jesús Santos.