El PSOE pierde algo más de 11.000 afiliados desde el congreso de Sánchez en 2014

Madrid. El censo del PSOE ha sufrido una merma considerable desde el congreso extraordinario de 2014 en el que Pedro Sánchez fue elegido secretario general. La cifra provisional ofrecida ayer por la gestora del partido a los responsables de las tres candidaturas en liza para las primarias es de 187.360 afiliados, es decir, 11.241 menos de los que pudieron votar entonces. Eso sí, una buena parte de la caída corresponde al PSC, que de declarar un censo de 20.816 personas ha pasado a algo más de 14.000.

La tentación de utilizar estos datos como un dardo contra la gestión de Sánchez es clara entre los afines a Susana Díaz. Lo cierto es que resulta difícil achacar el descenso a episodios concretos porque el partido no ofrece un análisis pormenorizado de cómo han fluctuado las altas y las bajas mes a mes o trimestre a trimestre. Pero la sangría viene de lejos. Entre los años 2012 y 2014, con Alfredo Pérez Rubalcaba al frente, la formación ya pasó de 216.952 militantes a 197.480, es decir, casi 19.000 menos.

Por otro lado, desde la última vez que el PSOE hizo público su censo, en febrero de 2016, cuando Pedro Sánchez sometió a la decisión de las bases su pacto de investidura con Ciudadanos, las cosas no han cambiado mucho. La brecha es de apenas 2.000 personas. Es decir, que el año de las elecciones y del bloqueo político no ha pasado excesiva factura. O, si lo hizo, la ilusión por votar en las primarias ha logrado revertirlo; pero, de nuevo, es imposible saberlo porque la gestora no detalla cuál ha sido la evolución de las afiliaciones.

Los tres candidatos a las primarias volverán a coincidir hoy en el homenaje a Chacón

En el equipo de Organización de la anterior ejecutiva defienden, en todo caso, que la cifra de 11.000 afiliados menos merece una matización. Por un lado, resaltan que al PSC le ha llevado casi dos años hacer un proceso de depuración de su censo por el que ha ajustado enormemente unos datos sobre los que el PSOE no tiene control, al ser el catalán un partido autónomo. Por otro, explican que en 2014 se igualó el procedimiento de pago de la federación europea al del resto de federaciones, de manera que se obligó a sus mimebros a empezar a abonar su cuota de forma individual (hasta entonces era la federación la que asumía las cuotas). Eso supuso, dicen, pasar de más de 2.000 afiliados a «ciento y pico».

Rencillas

Explicaciones al margen, el hecho de que el comité organizador del congreso, presidido por el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, ofreciera ayer a los equipos de los aspirantes la cifra provisional del cuerpo electoral de las primarias sirvió para serenar algo los ánimos en la candidatura de Pedro Sánchez. El pasado 1 de abril, en el comité federal, ya se dio un dato orientativo pero faltaba por añadir a miembros de las Juventudes. Mañana empieza el plazo para la recogida de avales y los partidarios del exsecretario general se quejaban de no saber cuántos debían presentar, dado que la gestora no planea dar el censo definitivo hasta el día 28.

Ahora, Sánchez, Díaz y Patxi López ya saben que tendrán que aportar en torno a 9.370 firmas (ése el 5% de la militancia) si quieren seguir en la carrera. La andaluza, que ayer celebró un mitin en Alcalá de Henares, está dispuesta a recoger muchos más. Los otros dos alegan que no quieren presionar y que darán la batalla que importa, que es la de los votos. Y en ello están. El equipo de Sánchez formalizó ayer ante Ferraz sus aspiraciones despreciando por segundo día cosecutivo al exlehendakari, al que el valenciano José Luis Ábalos acusó de carecer de ideas. «La unidad y la concordia no son un proyecto», dijo. López, que no se cansa de reclamar debates con sus rivales, replicó en un acto con militantes: «Un poquito más de humildad no le vendría mal».

Esta tarde, los tres candidatos coincidirán en Barcelona en el homenaje del PSC a la exministra Carme Chacón, fallecida la semana pasada.