El Congreso desactiva la comisión de investigación sobre la 'policía política'

madrid. Solo trece días después de comenzar sus trabajos, los grupos parlamentarios mandaron ayer a la recién nacida comisión de investigación sobre la 'opolicía política' a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los partidos no llegaron a firmar el acta de defunción de este órgano, tal y como pretende el PP que ya cree que está todo aclarado tras dos interrogatorios, pero dejaron a la comisión solo con un hilo de vida, al menos por el momento, y con el único acuerdo de no desconectar la respiración asistida hasta el mes de diciembre.

Tal y como se temían Podemos y los grupos catalanes en la Cámara baja, PP, PSOE y Ciudadanos lograron, una vez más, desactivar esta comisión, que se debate entre la vida y la muerte con el único mérito de haber podido interrogar al exministro del Interior Jorge Fernández y al exdirector de la Oficina Antifraude catalana Daniel de Alfonso. Eso sí, ninguno de los dos comparecientes arrojó mucha luz sobre las actividades de la &lsquopolicía política&rsquo.

La de ayer, como las anteriores, fue una reunión bronca, con dos bandos. Al final, el único acuerdo es que la comisión, que debía haber acabado su investigación en mayo, continuará &lsquoviva&rsquo hasta diciembre. Pero, eso sí, sin orden del día alguno y sin comparecientes previstos.

El veto entre unos y otros impidió sacar adelante un solo nombre. El diputado socialista Antonio Trevín había tratado de desatascar, al menos momentáneamente, la situación proponiendo que el próximo compareciente fuera el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó. Los socialistas, cuyo voto es clave para establecer quién comparece, se negaron, como en anteriores ocasiones, a votar a favor de la petición de Podemos y los grupos catalanes de acelerar los trabajos de la comisión, citando para interrogar a los principales comisarios y exaltos mandos del CNP implicados en la supuesta guerra sucia. El PSOE argumentó que mientras el Ministerio del Interior no envié toda la documentación solicitada por la comisión no tiene sentido apoyar la comparecencia de los mandos claves de la &lsquopolicía política&rsquo.

«Pacto tácito»

Ciudadanos apoyó la comparecencia de Cosidó. El PP la rechazó y la formación de Pablo Iglesias, PDeCat y ERC se abstuvieron como muestra de enfado ante la decisión de los socialistas de unirse «con su abstención al pacto tácito de silencio», tal y como denunció el portavoz de Podemos en la comisión, Rafael Mayoral. «Quieren la muerte de la comisión», llegó a clamar por su parte el diputado Esquerra Gabriel Rufián.

La respuesta del PSOE fue abstenerse (y con ello facilitar) que el PP pudiera vetar todas las comparecencias de Podemos y los grupos catalanes. Era evidente que los socialistas no facilitarán jamás, como pretende la formación morada, que comparezca Alfredo Pérez Rubalcaba, pero no hubo lugar a conversaciones ni acuerdo para no votar en bloque, por lo que, una vez más, se fueron por el sumidero las peticiones de que ante el Congreso den explicaciones personajes como el exnúmero 2 de la Policía Eugenio Pino, creador de la brigada extrajudicial supuestamente usada para hacer trabajos sucios; el polémico comisario José Villarejo, quien en sede judicial llegó a reconocer haber participado en la denominada &lsquooperación Cataluña’ o el también comisario Marcelino Martín Blas, quien estuvo al frente de Asuntos Internos, cuando esta unidad fue presuntamente usada en la &lsquopolicía política&rsquo.