Podemos fleta un autobús en Madrid en una campaña para denunciar la corrupción

madrid. Podemos ha pasado a la ofensiva contra la «trama», una red que, según el partido que lidera Pablo Iglesias, forman unos poderes económicos que «gobiernan sin presentarse a las elecciones». Para denunciar la existencia de este Ejecutivo en la sombra, la formación morada ha recurrido a un autobús -el «Tramabús», según ha sido bautizado- en el que exhibe las imágenes de quienes considera los cabecillas. En el vehículo que ayer recorrió las calles de Madrid y que Podemos tiene intención de llevar a otras ciudades de España figuran políticos, empresarios y periodistas. Entre ellos Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre, Felipe González, José María Aznar o Luis Bárcenas. También Mariano Rajoy, quien aparece de espaldas y con un teléfono móvil en la mano en el que se puede leer un SMS: «Luis se fuerte».

La estrategia de Podemos para denunciar la trama no se limita solo a la exhibición del autocar frente a la Bolsa o la sede del PP y de grandes empresas del Ibex-35. En una carta dirigida a sus inscritos, la formación llama «a que todos los círculos, los simpatizantes, los órganos del partido y los cargos públicos de Podemos del territorio, o cualquier persona o asociación de la sociedad civil, se pongan a trabajar para recopilar información sobre cómo funciona la trama en su ciudad, en su pueblo, en su comunidad autónoma». «Necesitamos que nos contéis quiénes son los protagonistas principales de la trama en vuestro territorio, los lugares icónicos del pelotazo y los mecanismos del saqueo», añade la misiva. Por último, se solicita a la militancia que se reúna, investigue y envíe sus análisis a la dirección. La ejecutiva de Pablo Iglesias lanza así a sus bases a la caza de cualquier atisbo de corrupción, esté o no en el punto de mira de la justicia.

El haber puesto nombres y apellidos a lo que se considera una trama podría traer consecuencias legales a Podemos. Entre otros motivos porque el Código Civil establece el derecho a la protección del honor. Las demandas, en cualquier caso, deberán partir de los afectados ya que la Fiscalía no puede actuar de oficio. De momento, ninguna de las personas estampadas en el vehículo ha anunciado acciones legales. El Ayuntamiento de Madrid sí se ha pronunciado. El consistorio de la capital prohibió la circulación del autobús anti transexualidad de la asociación ultracatólica Hazte Oír, no obstante en este caso considera que se no incumple la normativa ya que el ‘Tramabús’ no hace publicidad de ningún producto a la venta, mientras que Hazte Oír sí ponía a la venta un libro.

Reacciones políticas

También ha habido reacciones políticas. Las mayores críticas le llegaron a Podemos desde el PSOE. A los socialistas no les gustó que una de las imágenes del autobús sea Felipe González, enemigo íntimo de Pablo Iglesias por otra parte. Antonio Hernando definió como repugnante que se coloque al expresidente «al lado de Bárcenas o Rato». No dijo nada en cambio de Aznar o Rajoy, quienes como González no mantienen cuenta alguna con la justicia. Más irónico se mostró el PP de la Comunidad de Madrid, que colgó en Twitter una imagen de Nicolás Maduro al volante de un autocar y lo señaló como el conductor del ‘Tramabús’.

Las críticas no afectaron a Iglesias. Para el líder de Podemos «lo grotesco no es llevar sus caras en un bus sino tenerles en el Gobierno».