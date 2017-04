El Gobierno gana un aliado ocasional en el Parlamento con la salida de Homs

El Gobierno prefiere tomárselo con cautela, pero algo se mueve en el PDeCAT. El adiós del hasta hace apenas dos semanas portavoz parlamentario de la formación en el Congreso, Francesc Homs, ha dado paso a un cambio de estrategia. O eso aseguran, en privado, los actuales responsables del partido en Madrid. De momento, no ha habido demasiada ocasión de contrastar sus palabras con hechos porque la Semana Santa ha supuesto un parón para la actividad parlamentaria, pero fuentes de la agrupación catalana aseguran que, en adelante, recuperarán el perfil pactista que en su día tuvo Convergencia. «Siempre -matizan- que lo que haya encima de la mesa sea razonable».

En la práctica, eso significa que la confrontación con el PP no será un motor en sí mismo. Homs, condenado a una pena de inhabilitación de 13 meses por su papel en el 9-N cuando era consejero de Presidencia de la Generalitat, fue sustituido en sus responsabilidades por dos veteranos diputados a principios de este mes. Carles Campuzano, perteneciente al sector socialdemócrata del partido, ejercerá como portavoz. Jordi Xuclà, con un perfil más liberal, se encargará de coordinar a diputados y senadores. Y ambos han sido actores clave en legislaturas en las que los suyos se caracterizaban por un mayor pragmatismo.

En el anterior mandato, en el que Mariano Rajoy gobernó con mayoría absoluta, sin ir más lejos, CiU apoyó las principales medidas económicas del Gobierno a pesar de que las relaciones institucionales ya estaban dañadas por el desafío independentista. Sus parlamentarios votaron a favor del decreto de medidas de ajuste del gasto público, de la amnistía fiscal, de la ley de estabilidad presupuestaria o de la reforma laboral. Y en ese último debate, de hecho, fue Campuzano quien ejerció de portavoz. En los últimos cinco meses, en cambio, nada.

«Es muy humano, pero Homs estaba demasiado condicionado por su propia situación personal -dicen las citadas fuentes-. Ahora, queremos aislarlos un poco de lo que ocurre en Barcelona y centrarnos en el contenido real de lo que se discute: si nos parece bueno, acordaremos; si no lo suficiente, negociaremos y si no estamos de acuerdo, nos opondremos». ¿Quiere eso decir que el PDeCAT podría apoyar los presupuestos? De momento, no llegan tan lejos, entre otras cosas, porque creen que no responden a la reciente promesa de Mariano Rajoy de invertir 4.200 millones en Cataluña. Pero negociarán enmiendas y avanzan que no es descartable que lleguen a respaldar secciones concretas.

Eje ideológico

La primera ocasión en la que podría visualizarse el prometido cambio de escenario será durante el debate final de la ley de contratos del sector público, que empezó a tramitarse el pasado mes de febrero. Aún queda un tiempo para que vea la luz porque se trata de una norma muy compleja y, aunque en un principio se había calculado que saldría del Congreso el 27 de abril, los grupos han solicitado más tiempo para trabajarla. Pero los representantes de la formación catalana ya adelantan su disposición a votar a favor. Es más, se sienten artífices de buena parte de su contenido.

Si, como ellos mismos apuntan, la cosa no queda en este proyecto aislado y se confirma la nueva actitud, el Gobierno podría contar con un elemento más para resolver la compleja ecuación a la que le enfrenta cada semana su minoría parlamentaria. Y ganaría en estabilidad. Sin embargo, los populares evitan echar aún las campanas al vuelo. «Es verdad que están diciendo que ahora todo va a ser distinto pero yo quiero verlo», admite con suspicacia un miembro del Ejecutivo bregado en las lides del Congreso.

En el PP sí defienden que lo ideal e incluso lo «lógico», dada la afinidad ideológica entre ambas fuerzas en el eje izquierda-derecha, sería que coincidieran en más votaciones de las que lo han hecho hasta la fecha. Pero lo que dan prácticamente por imposible es que el PDeCAT llegue a respaldar las cuentas públicas. «¡Si nosotros hemos recurrido al Tribunal Constitucional el presupuesto de Cataluña!», recuerdan como constatación de que la apuesta por el secesionismo va a seguir complicando sus relaciones.

Por lo pronto, el diputado que ha entrado en la Cámara para ocupar el escaño de Homs, Feliu Joan Guillaumes, no se ahorró el gesto desafiante en su estreno. El pasado 6 de abril tomó posesión del cargo prometiendo acatar la Constitución «por imperativo legal y judicial». Y, a continuación, enfatizó la rebeldía con un «Va por ti, Quico (el diminutivo por el que se conoce a su antecesor)».