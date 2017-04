El equipo de Sánchez niega a Patxi López la categoría de rival creíble

El PSOE está ya a las puertas de las primarias más esperadas por sus militantes. Ayer comenzó el plazo para que los aspirantes a liderar el partido registren en la sede federal su candidatura, que no se hará oficial hasta que demuestren que cuentan con el aval del 5% de la militancia. Y, aunque parecía difícil, la tensión va en aumento. La novedad es que ya no lo hace sólo entre los partidarios de Pedro Sánchez y Susana Díaz. También a Patxi López han empezado a pisarle los callos.

El jueves se levanta la veda para empezar a recoger firmas de los militantes, un proceso que se prolongará hasta el 4 de mayo. El equipo de la presidenta de Andalucía está decidido a aprovechar la ocasión para asestar un primer golpe moral a sus adversarios y presentará el proceso casi como la primera vuelta de la votación del 21 de mayo. Los ‘sanchistas’ desprecian la estrategia y recuerdan que, aunque en 2014 funcionara así, en otras ocasiones los avales no han servido para anticipar el resultado definitivo. «Almunia arrasó y luego perdió contra Borrell», apuntan.

El esfuerzo por restar valor premonitorio a esta primera fase de la contienda (en la que, no obstante, se ven capaces de dar «sorpresas») llega al punto de que algunos hasta dejan caer que Díaz ‘regalará’ avales a Patxi López. Y eso, unido al hecho de que una de las responsables más destacadas de la candidatura del exsecretario general, Adriana Lastra, negó al ’exlehendakari’ la más mínima opción de descollar en la carrera, sulfuró a los afines del vasco y suscitó, de paso, el reproche de los ‘susanistas’.

«Todo el mundo sabe que estas primarias son cosa de dos, el propio Patxi también», dijo tajante la diputada asturiana durante un encuentro con la prensa. La respuesta tardó poco en llegar. «Es una falta de respeto a alguien que tiene una trayectoria intachable, pero además una falta de respeto a miles de militantes que van a votar y que todavía no han expresado su opinión en las urnas», esgrimió el coordinador de la campaña del también expresidente del Congreso, Óscar López.

En una línea similar, Eduardo Madina -que acudió junto a la secretaria de Organización de Aragón, Pilar Alegría, a Ferraz, para formalizar la precandidatura de Susana Díaz- argumentó que, lejos de ser cosa de dos, las primarias son «cosa de casi 200.000 personas» y de todo un partido centenario. «Cuanto menos personalismo, mejor y cuanto más respeto, mejor», añadió.

Unir o dividir

El agraviado volvió la oración de Lastra por pasiva y advirtió que la cuestión no se dirime entre dos personas. «Frente al conmigo o contra mí, las opciones ciertas son dos: o vamos al enfrentamiento o vamos a la unión, no hay más; votar para unir o votar para dividir», dijo también en Ferraz, después de registrarse personalmente como aspirante a la secretaría general. Su equipo defiende que él es quien tiene la «razón de voto» más «limpia». Y alegan que pese a que el ruido generado por las otras candidaturas impida verlo, tienen un amplio respaldo silencioso de aquellos que quieren poner fin de una vez al enfrentamiento interno.

Es verdad que hay un elemento que habla por sí solo y es la cantidad de dinero que han conseguido recaudar hasta la fecha cada uno de los contrincantes en liza. López apenas llega a los 22.000 euros -entre 10.000 euros que llevaba antes de que la gestora abriera una cuenta conjunta para integrar las donaciones en su contabilidad y los 12.000 euros ingresados desde entonces-; Pedro Sánchez lleva ya 137.098 euros, incluidos los 100.440 euros que logró en el mes que tuvo abierto su polémico sistema de crowdfunding, y Díaz anunció ayer que ya lleva 100.296 desde el 1 de abril. Los afines al ‘exlehendakari’ aducen que su campaña de proximidad no requiere tanto gasto.

En todo caso, también los estrategas de López se niegan a dar a los avales la relevancia que les otorga la candidatura de Díaz. Como los de Sánchez, dicen que son muchos los que avalarán a la presidenta de la Junta de Andalucía para no entrar en conflicto con sus aparatos regionales, mayoritariamente volcados a su favor, pero que eso no significa, ni mucho menos, que a la hora de la verdad vayan a votarla. «Las primarias -insistió también en ese sentido Lastra- no se ganan el4 de mayo, se ganan el 21».

Hoy está previsto que se registre la precandidatura de Sánchez y cumplido el requisito por parte de los tres aspirantes el comité organizador de las primarias convocará una reunión de los equipos para decidir sobre algunas cuestiones que están generando disputa. Entre ellas, están las denuncias cruzadas sobre incrementos sospechosos del censo y el número de debates que se realizarán durante la campaña. En principio, sólo habrá uno aunque Patxi López pelea porque sean más.