El veto a los comisarios podría hacer naufragar la comisión sobre la 'policía política'

Madrid. ¿Se puede investigar a la 'policía política' sin interrogar a los mandos que supuestamente lideraron esa &lsquopolicía política&rsquo? El Partido Popular y Ciudadanos creen que sí. Podemos y los nacionalistas catalanes lo ven imposible. Y el PSOE, cuyos votos son claves para inclinar la balanza a uno u otro lado, nada entre dos aguas. O, al menos, hace todo lo que puede por evitar enseñar sus cartas antes de la partida trascendental que se jugará el próximo martes por la mañana en el Congreso.

Ese día -y una vez más a puerta cerrada- la comisión de investigación sobre el supuesto «uso partidista» de la Policía en la época de Jorge Fernández Díaz tendrá que votar quiénes serán los próximos comparecientes ante este órgano, que ya interrogó el pasado 5 de abril al exministro y al exdirector de la Agencia Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso a cuenta de las grabaciones en las que ambos supuestamente conspiraban para perseguir a políticos soberanistas catalanes.

Esas dos comparecencias -las de Fernández y De Alfonso- son las únicas en las que hubo consenso en la comisión. Para el resto de citaciones hay una guerra abierta de vetos, que podría hacer naufragar al propio órgano de investigación, según admiten diversas fuentes parlamentarias.

Frente común

El PP, el PSOE y Ciudadanos hasta ahora han venido haciendo frente común con poder de veto (los votos son ponderados según el reparto de escaños) para evitar que pasen por el Congreso los principales mandos policiales señalados por la &lsquopolicía política&rsquo. Los tres partidos arguyen que citar a esos comisarios y excomisarios solo «embarraría» la comisión, porque en realidad lo que hay detrás es una «guerra intestina» en el cuerpo, que no interesa al objeto de la investigación.

Populares, socialistas y &lsquonaranjas&rsquo sostiene, además, que muchos de estos mandos están inmersos en procedimientos judiciales (&lsquoPujol&rsquo, &lsquoPequeño Nicolás&rsquo, &lsquoÁtico de González&rsquo, Faisán o &lsquoCuenta de Trías).

La presión hacia estos tres partidos se ha recrudecido después de que Fernández y De Alfonso involucraran a varios de estos policías ya señalados en las reuniones supuestamente conspiratorias contra los separatistas catalanes. Según el ministro, fue el ex número dos de la Policía Eugenio Pino quien le propuso el encuentro con el exdirector Antifraude. De acuerdo con la declaración parlamentaria de De Alfonso, la mano derecha de Pino, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, fue el que le instó a verse con Fernández. Pino, además, es el exmando policial ya investigado por intentar introducir por la &lsquopuerta de atrás&rsquo archivos informáticos contra Jordi Pujol Ferrusola en el sumario que instruye en la Audiencia Nacional José de la Mata. Además, es el padre de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), usada para investigaciones extrajudiciales sobre el chivatazo a ETA o el 11-M.

El PSOE -según admiten fuentes del partido- es cada vez más consciente de que insistir en vetar, al menos, a estos dos primeros policías le puede «pasar factura» y ponerle en la «picota» si no se aviene a apoyar las peticiones de los nacionalistas y Podemos, que están dispuestos a señalar a los socialistas como los responsables de boicotear la comisión. Aun así, al menos hasta este fin de semana, la decisión sobre apoyar o no la comparecencia de Pino y Fuentes Gago no estaba tomada. Lo que los socialistas sí que tienen claro es que no van a respaldar el intento de Esquerra, PDeCAT y Podemos de «ampliar» mucho más el «alcance» de la comisión, hasta el punto de llamar a declarar a Mariano Rajoy, para que explique si conocía o no la existencia de la &lsquopolicía política&rsquo, o del exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, a fin de que detalle si en la época en que ocupó esa cartera existía esa camarilla de mandos en el CNP.