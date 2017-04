Las direcciones territoriales del PP se erigen en puntales del Ejecutivo de Rajoy

Aún harían falta otros comicios y diez meses de negociaciones para alumbrar el Gobierno, pero los resultados electorales del 20 de diciembre de 2015 ya anticipaban que, a falta de mayoría absoluta, el siguiente Ejecutivo iba a necesitar edificar nuevos pilares sobre los que sostenerse. Al diálogo en el Congreso en busca de aliados, hasta ahora variables, se ha sumado el trabajo del PP en los territorios. Y allí donde gobiernan los socios prioritarios de Mariano Rajoy, los populares se han volcado en procurar climas de entendimiento propicios para los acuerdos en Madrid.

«Es lógico, somos un partido nacional», explican en la sede central de Génova, donde la instrucción es «remar todos en la misma dirección». Hace meses que la formación se ha sumado a los esfuerzos de la Moncloa por lograr la estabilidad del segundo mandato de Rajoy. Después de que el equipo de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, inaugurara a finales de 2016 una nueva estrategia territorial encaminada a engrasar los mecanismos de diálogo con las comunidades, el PP asumió su tarea de cultivar las relaciones políticas en plazas como el País Vasco y Canarias.

En el caso del PNV, no hay departamento gubernamental ni dirigente popular que no tenga presente el interés en una aproximación a los nacionalistas. Sus cinco votos en el Congreso, imprescindibles en la actual coyuntura para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, convierten al partido de Andoni Ortuzar en aliado preferente. Ese estatus no le es ajeno en Vitoria al PP liderado por Alfonso Alonso, que el pasado martes facilitó la aprobación de las cuentas vascas en un gesto político que contribuye a allanar el camino en la Cámara baja.

La cúpula de los populares advierte de que las críticas internas a los Presupuestos debilitan al Gobierno

Del mismo modo, en Canarias el recién elegido presidente del PP en las islas, Asier Antona, está obligado al juego de equilibrios para conservar la complicidad de Coalición Canaria, que ha sellado ya su pacto presupuestario con Rajoy, sin herir la sensibilidad de Nueva Canarias, que cuenta con un diputado posiblemente decisivo en el Congreso. Pedro Quevedo ha anticipado ya tanto su rechazo inicial a los Presupuestos en el debate de totalidad como su disposición a tomar parte en la negociación posterior de las enmiendas parciales. Y esta postura es la que justifica que el jefe del Ejecutivo se vea a «medio diputado» de poder sacar adelante el dictamen final.

Quevedo es una de las razones por las que, según fuentes populares, el PP aún no ha dado el paso de entrar en el Gobierno que preside Fernando Clavijo en el archipiélago. «Con la actual debilidad parlamentaria, no conviene molestar ni a Nueva Canarias ni al PSOE, porque no sabes a quién vas a necesitar», explican en el partido.

Si bien nunca ha resultado sencillo para un Ejecutivo manejarse en situación de mayoría minoritaria, la fragmentación del Congreso y las batallas electorales cruzadas entre las cuatro principales fuerzas políticas dificultan aún más la tarea. «En esta legislatura, rara vez se vota algo y solo ese algo», analizan en la Moncloa, donde se maneja como paradigma el rechazo del decreto de la estiba. «Aunque nada tenía que ver con el tema a debate, puede que el proceso independentista catalán, la renovación pendiente en el PSOE o la necesidad de Ciudadanos de diferenciarse del PP influyeran a la hora de tumbar el texto», argumentan en el Gobierno.

Extremar la atención

Otras fuentes del Ejecutivo advierten de que «cualquier factor externo» puede descompensar la balanza y llevar al Gabinete de Rajoy a una derrota tras otra en el Parlamento. De ahí que el PP inste a los suyos a extremar la atención. En la dirección del partido no sentó bien la semana pasada que los populares respaldaran en las Cortes valencianas una declaración institucional en la que se expresaba un «absoluto rechazo» a los Presupuestos Generales del Estado. La cúpula llamó a capítulo a la dirigente territorial, Isabel Bonig, y cuestionó incluso que esa sea la mejor forma de pelear por su electorado con la vista puesta en los comicios autonómicos de 2019.

Fuentes del PP en el Congreso recuerdan que tras el debate a la totalidad, en el que basta con el apoyo de 175 diputados, llegará el turno de acordar sección a sección las cuentas públicas con formaciones como Compromís, integrada en la Generalitat valenciana. En este escenario, entienden que movimientos como el del equipo de Bonig debilitan la posición negociadora del Gobierno. Pero tampoco en esto la armonía es fácil. Sobre todo, porque las direcciones territoriales del partido se han renovado con un solo objetivo en mente: compensar la factura que tuvieron que pagar por presentarse tras las siglas del PP en 2015 y recuperar los ejecutivos autonómicos.