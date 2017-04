«Rajoy debía estar al tanto de que en Interior se hacían cosas poco adecuadas»

No hacen falta muchas presentaciones. Es, sin duda, el diputado más polémico de esta legislatura. Ha tenido ‘agarrones’ parlamentarios con medio Gobierno, incluido Mariano Rajoy. Pero, al margen de sus conocidos rifirrafes, también ocupa un puesto clave en el Congreso: es el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en la comisión de investigación sobre el supuesto uso partidista del Ministerio del Interior en la época de Jorge Fernández Díaz. Un departamento bajo sospecha, precisamente, por haber conspirado contra los independentistas catalanes. Lo cierto es que en ese papel más institucional Gabriel Rufián (Santa Coloma de Gramanet, 1982) se muestra más moderado que en sus conocidas intervenciones públicas.

¿Hubo una ‘policía política’ en el seno del Ministerio del Interior?

Es que incluso lo confirmaron los comparecientes en la comisión. Daniel de Alfonso (exdirector de la Agencia Antifraude catalana) reconoció que a él le había colado en el Ministerio del Interior un policía y Jorge Fernández Díaz admitió que la Policía filtraba a la prensa con intereses políticos. La respuesta es sí.

¿Cree que llegará a algún sitio la comisión Fernández?

No sabría decir. Hay una pinza PP-PSOE-Ciudadanos para evitar a toda costa que comparezcan los policías claves. PP, PSOE y Ciudadanos siguen el principio de si quieres que algo no se solucione monta una comisión.

¿Qué motivación tendría el PSOE para lastrar la comisión?

No tengo ni idea. Los dos diputados del PSOE en esta comisión han venido negándose a citar a comisarios con la justificación que todo es una guerra interna y que lo mejor era no meterse. Nosotros no entendemos esa posición. Reclamamos luz y taquígrafos. Hay inspectores y comisarios que tendríamos que escuchar. El próximo 18 de abril debatiremos los comparecientes y ya sabemos que va a ser complicadísimo convencer al partido socialista para que apoye esas declaraciones.

¿Y Ciudadanos? ¿Qué interés tendría para vetar a los comisarios?

Ciudadanos simplemente hace de Ciudadanos. Siempre están al servicio del PP y, a veces, del PSOE. Es un partido bisagra que nació para llegar donde no llegaban los otros grandes.

¿En qué puede quedar la comisión si no van los comisarios?

Intentaremos extraer la información de los comisarios vetados de otros comparecientes. Desde luego los interrogatorios de De Alfonso y Fernández justificaron sobradamente que inspectores jefes y comisarios vengan al Congreso para aclarar muchos claros oscuros.

Comparecientes

¿Qué comparecientes considera usted indispensables para llegar hasta el final en esta comisión?

Hay muchos. En el plano policial, el comisario José Villarejo, que reconoció la existencia de la ‘operación Cataluña’; el ex número dos de la Policía, Eugenio Pino; o su mano derecha, el inspector José Ángel Fuentes Gago, entre otros. Pero también nos interesan las responsabilidades políticas. Queremos escuchar a Mariano Rajoy como ‘jefe’ de Fernández Díaz. Queremos oír a Jorge Moragas, director del Gabinete de Rajoy, y a Alicia Sánchez Camacho… Hay multitud de testimonios que creemos básicos, pero que seguramente serán vetados.

Según usted, ¿quién sería la ‘X’ de la denominada ‘operación Cataluña’?

Pues no lo sabemos. Se lo preguntamos a De Alfonso y a Fernández y no nos lo dijeron.

Jorge Fernández, en su comparecencia, aseguró ser una víctima de las grabaciones. ¿Le cree usted aunque sea solo un poco?

Sí. Creo al exministro Fernández. Le creo cuando dice que no sabía que le estaban grabando y que tampoco él era participe de esa grabación. De otras, seguramente, sí.

Fernández dijo en la comisión que fanfarroneaba cuando aseguraba que el presidente estaba al tanto de la supuesta conspiración. ¿También le cree en esa parte?

No. (Silencio)

No. ¿Así, sin más?

Rajoy, por ley, por reglamento, tenía que estar al tanto de los fondos reservados. Y todas estas cosas de las que estamos hablando -seguimientos, grabaciones…- se hacía con fondos reservados. Casi casi por una cuestión legal Rajoy debía estar al tanto, como mínimo, de que en el Ministerio del Interior se estaban haciendo cosas poco adecuadas. Como mínimo, insisto.

¿Quién cree usted que grabó o quien distribuyó esas grabaciones?

De Alfonso reveló en la propia comisión que su móvil había estado infectado de un virus ‘zombie’. No lo digo yo, lo dijo él. Puede ser una teoría plausible.

¿Pero quién las distribuyó?

De verdad que creo que este tema es accesorio. Es accesorio quién o cómo se grabó. Creo que tiene mucho más interés lo que dijeron, que era gravísimo.

¿Es posible una comisión de investigación sin revanchismo en el ambiente actual de crispación política?

Una comisión de investigación no es para que cuatro diputados que llevan 20 años en el Congreso se masajeen entre ellos. Consiste en buscar la verdad aunque para ello haya que hacer un interrogatorio duro a un señor que de forma fehaciente conspiraba contra la soberanía de Cataluña (De Alfonso). Entiendo que a la gente que lleva demasiado tiempo pisando moqueta y en despachos muy bonitos todo esto le chirríe.