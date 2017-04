Ciudadanos rechaza la propuesta del PP para limitar la acusación popular

Murcia se ha convertido en un laboratorio político en el que PP y Ciudadanos experimentan los límites de su pacto en lo referente a regeneración democrática. Las negociaciones para hacer presidente al nuevo candidato popular, tras la dimisión de Pedro Antonio Sánchez, adquirieron este martes una dimensión nacional después de que ambas formaciones pusiesen sobre la mesa sendas propuestas que exceden del ámbito autonómico.

Mientras los liberales plantearon la supresión inmediata de los aforamientos como condición innegociable para apoyar al nuevo inquilino en el Palacio de San Esteban, los populares condicionaron esa cuestión a una reforma legal que limite la actuación de los partidos para que no puedan personarse en una causa penal. Como trasfondo de su petición, está la actuación de PSOE y Podemos que ejercen la acción popular en el ‘caso Auditorio’, donde está siendo investigado por corrupción el expresidente autonómico. En el PP existe temor a que, si desaparece esa figura legal, la judicialización de la política vaya a más por parte de la oposición con el fin de ganar en los tribunales «lo que les niegan las urnas».

Son multitud los casos de corrupción en los que la acción popular ha jugado un papel fundamental. Partidos como UPyD hicieron de la personación en este tipo de causas una de sus mejores formas de acción política. Gracias a ellos y a Izquierda Unida se sentó al exministro Rodrigo Rato en el banquillo o se investigó el desfalco que se produjo en varias cajas de ahorros. El propio PP también se presentó como acusación popular en los comienzos de la investigación del ‘caso Gürtel’. «Hemos visto en muchas ocasiones que lo único que se busca con una demanda es obtener la imputación de un cargo público para desprestigiarle a través de los tribunales. Son procedimientos que luego quedan en nada y dañan la inocencia del acusado», argumentó ayer el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando.

Aunque los populares no han llegado a trasladar ninguna propuesta concreta sobre cómo abordar esta limitación, Ciudadanos se muestra «muy reticente» a respaldar una medida que tildan de «ocurrencia». Defienden que ambas cuestiones no pueden vincularse directamente, entre otros motivos porque en Murcia sí es posible acabar con los aforados mediante una reforma del Estatuto de Autonomía, algo que no cabe hacer con la acusación popular, que está reconocida para todos los españoles en la Constitución, por lo que su reforma podría resultar compleja. Esta figura jurídica está desarrollada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que va a ser reemplazada por el Código Procesal Penal que se cocina en el Ministerio de Justicia.

Un debate nacional

Para el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, esa hipotética limitación, en todo caso, debería ser discutida en un «debate nacional», junto a otra serie de reformas como garantizar la independencia de los fiscales. Para los liberales dejar la acusación popular sólo en manos del Ministerio Público en causas donde ahora se personan partidos políticos, sería demasiado arriesgado, en tanto existen «sombras» sobre la actuación de la Fiscalía General, nombrada por el Gobierno, en determinados procesos.

El debate, en realidad, viene de lejos. En noviembre pasado el titular de Justicia, Rafael Catalá, insinuó durante un acto en Murcia la necesidad de restringir la acción popular, aunque no fue hasta enero cuando vinculó ambas cuestiones y recordó que los aforamientos son propios «de un sistema en el que la acusación popular es muy amplia». Poco después fue el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien se mostró partidario de que ni las formaciones políticas ni tampoco los sindicatos puedan utilizar dicha figura «con fines espúreos como instrumento político para aplastar al adversario».