Los aforamientos bloquean el pacto de PP y Ciudadanos en Murcia

La primera reunión entre PP y Ciudadanos para lograr un nuevo pacto de gobierno en Murcia terminó ayer sin un acuerdo claro por las exigencias que ambos ponen sobre la mesa. Una semana después de forzar la dimisión de Pedro Antonio Sánchez, el partido liberal sigue sin levantar el pie del acelerador y fija la supresión de los aforamientos del que disfrutan los diputados autonómicos como condición innegociable para votar a favor de otro Ejecutivo del PP. Una exigencia que Albert Rivera ha repetido en varias ocasiones en el Congreso de los Diputados y que parece decidido a imponer en Murcia para que Fernando López Miras sea presidente.

Para ello la formación naranja está dispuesta a tensar la cuerda y reclama hacerlo antes de la votación de investidura, que se celebrará a finales de abril, a través de una reforma del Estatuto de Autonomía. «Así no tendremos una firma en un documento y que luego pasen dos años y sigamos exigiéndoles que cumplan y ellos mirando hacia otro lado», reconoció el portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez.

Desde el PP no se comparte la urgencia de esta reforma, y aunque se muestran a favor de ella, apuestan por estudiar «cuándo, para quién y cómo». Además, según su portavoz, Víctor Martínez, quieren circunscribir esa supresión a que se limite la acusación particular que ejercen los partidos políticos en casos en los que están siendo investigados dirigentes de otras formaciones y evitar así que «ganen en los tribunales lo que no han logrado en las urnas».

El escaño de Sánchez

Una reforma que, de salir adelante, implicaría dejar sin su condición de aforado al expresidente autonómico, al que el juez de la Audiencia Nacional pide imputar por la &lsquotrama Púnica&rsquo por tres delitos y que ya está siendo investigado por corrupción en el &lsquocaso Auditorio&rsquo. Pedro Antonio Sánchez, que conserva su acta de diputado, sólo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Aunque Ciudadanos pedirá que el barón popular abandone su escaño, reconoce abiertamente que no será una traba para firmar el acuerdo de investidura con el PP. «Pedro Antonio Sánchez ya es pasado y no podemos condicionar el presente y el futuro de Murcia», confirmó el secretario general de la formación, José Manuel Villegas. Sí serán &lsquolíneas rojas&rsquo, además de los aforamientos, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, el cumplimiento de sus enmiendas a los presupuestos de 2017, y una reformulación del capítulo dedicado a la regeneración democrática «No vamos a permitir que el pacto se convierta en lentejas», advirtió la formación naranja.

Aunque las direcciones nacionales ambas formaciones apuestan por ceder protagonismo a sus equipos regionales, supervisarán de primera mano la negociación. Acabar con los aforamientos podría obligar al PP a apoyar la medida en otras cámaras autonómicas o incluso en las Cortes, donde hasta ahora han dado largas a los de Rivera.