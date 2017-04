Zoido rinde homenaje al "águila" que derrotó a ETA

MADRID. El fin de ETA está lleno de simbología, también desde el Ministerio del Interior. 48 horas después del desarme de la banda terrorista, el Gobierno quiso dejar claro con un gesto que la entrega de armas no es casual ni voluntaria. Juan Ignacio Zoido escenificó la respuesta del Ejecutivo al desarme con una visita poco habitual y llena de significado. Zoido se fue ayer al &lsquosancta sanctorum&rsquo de la lucha antiterrorista en Francia -que está en Madrid- para decirles a los agentes de la Guardia Civil que el desarme de ETA es suyo.

A primera hora de la mañana de ayer, un &lsquoAudi&rsquo negro y blindado recorre las callejuelas de un barrio periférico -y muy modesto- del noreste de Madrid. Totalmente prohibido desvelar la ubicación. Nada de fotógrafos, más allá de los de Interior. Llegar hasta aquí requiere el más afinado de los GPS. Ni una señal ni un cartel. Es la sede de los Servicios de Información de la Guardia Civil (SIGC), los tipos que se ganaron hace años la confianza de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) francesa para poner a ETA contra las cuerdas.

Zoido se baja del coche. No hay ni rastro del glamour de otros actos oficiales. En el parking del &lsquoedificio de cristal&rsquo deambulan chavales veinteañeros de aspecto anodino mezclados con cincuentones de formas desenfadadas. Ni un traje. Playeras y camisetas. El ministro encamina sus pasos al interior del edificio &lsquosecreto&rsquo. Solo allí se empieza a intuir dónde acaba de entrar el ministro. Una gigantesca cabeza de águila, emblema de los SIGC, da la bienvenida al visitante. «El águila que se ha comido a la serpiente de ETA», no se cansan de repetir los operativos a los invitados.

Se nota que en este edificio no están acostumbrados a recibir visitas y que la ocasión es especial. El Ministerio del Interior no quiere, al menos oficialmente, dar mayor publicidad al desarme de ETA, pero en el fondo hay un aire de triunfalismo que la Guardia Civil quiere saborear como propio. Y Zoido -y el Gobierno- quieren «reconocer» a esos agentes su «victoria».

Y allí están. El comité de bienvenida no son más de cuarenta hombres y mujeres vestidos con vaqueros desgastados. Sorprende su juventud. «En realidad somos muchos más, pero el resto está en Francia», se excusa uno de ellos. No hay fanfarrias. Es más, no hay ni sillas. Zoido improvisa, aunque sabe de lo trascendente del momento. Tiene delante a una pequeña representación de los funcionarios que desde hace 20 años han sido la vanguardia del Estado frente a ETA fuera de las fronteras españolas.

Hay palabras de agradecimiento. Zoido les dice que ellos, y no ETA, han sido la «pieza clave» para que los terroristas «primero dejaran de matar y ahora hayan decidido entregar las armas». Ellos, les insiste, son los que han «abocado» a la banda a esta «especie de paripé» de desarme. Ellos, explica, son los que han estado y están «pisando los talones» a los etarras desde hace años en Francia y los que han facilitado que ETA haya sido descabezada hasta en trece ocasiones antes de su rendición.

Bidart y Ortega Lara

El ministro, todavía en plano más institucional, les traslada en nombre de Mariano Rajoy el «agradecimiento y el reconocimiento» de un país. Ya en clave más campechana, Zoido les recuerda que ellos, los funcionarios de los SIGC, han dejado en evidencia el desarme de Bayona porque «vosotros en los últimos años habéis interceptado muchas más armas y explosivos que los que ETA entregó el sábado».

El ministro glosa las operaciones de los últimos años del instituto armado. Se remonta al primer gran golpe de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil, la caída de la cúpula de Bidart en 1992. Zoido también se refiere a la liberación del José Antonio Ortega Lara en 1997, el hito más mediático del SIGC en su lucha contra ETA. Muchos de los que le escuchan estaban en el colegio cuando el funcionario de prisiones fue sacado del zulo tras más de 500 días de cautiverio, pero saben de lo que hablan. Pero esos mismos chavales en zapatillas y sudadera se emocionan cuando el ministro recuerda a los 243 guardias civiles que cayeron asesinados por los terroristas cuando ellos ni siquiera habían nacido. «Nosotros estamos viviendo este momento histórico, pero el águila comenzó a devorar a la serpiente mucho antes», reconocen.