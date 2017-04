Este domingo nos dejó de manera repentina Carme Chacón, compañera, amiga y referente para tanta y tanta gente. Su vacío no lo vamos a llenar. En momentos como este buscamos palabras que no se encuentran. Quizás con la ayuda de su querido Pedro Salinas podríamos recurrir a los pronombres y así, al menos, desechar toda retórica. Quisiera despedirme de ella con las mejores palabras. Quisiera despedirme de ella teniéndola para siempre en el recuerdo... quisiera no despedirme de ella. Carme fue una mujer valiente y fuerte. Una mujer pionera. Una mujer decidida y firme en la defensa de unos valores que siempre tuvo muy enraizados. Carme fue mucho más que una compañera de partido. No puedo dejar de pensar en todo lo que nos deja. En el legado inmenso para el país al que se entregó y para el partido en el que creyó. En su vida, la intensidad fue una constante. La vocación de servicio público y esa entrega a la política formaron parte de ella. Ese legado inmenso será historia. Ya es historia; en forma de imágenes, de leyes, de debates vehementes, pero respetuosos, de convicciones profundas. Escribo estas líneas a bordo de un tren que me lleva de Barcelona a Madrid. Este lunes por la mañana hemos rendido un sentido homenaje en la sede del PSC y por la tarde, en la sede del PSOE. En sus dos partidos. Porque así siempre lo quiso ella y así también nos lo enseñó a vivir. Como ese puente indestructible que ha de unir las dos orillas del socialismo. Homenajes merecidos a la mujer que nos deja. A la amiga que se va. A la dirigente que ya no está, pero que sigue presente en sus acciones, en sus ideas y en sus sueños que los hacemos propios. Hoy somos más fuertes porque ella nos enseñó a serlo. Y lo hizo desde la mejor manera: dedicándonos siempre la mejor de sus sonrisas. Por eso la quiero recordar así. Sonriendo. Dándonos fuerzas. Recordémosla como vivió. Con una sonrisa de corazón, Carme.