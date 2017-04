El juez pide a Francia que la Guardia Civil vea al arsenal de la banda

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco reclamó ayer a las autoridades francesas que autoricen a la Guardia Civil acceder al arsenal de armas que ETA entregó el pasado sábado a los «mediadores». Se trata de todo el material encontrado en los ocho zulos que ahora está analizando la Gendarmería. La finalidad es que los resultados de estas pesquisas permitan esclarecer alguno de los 224 atentados con 297 fallecidos sin resolver.

El arsenal entregado a los mediadores está compuesto por 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivo y varios miles de municiones y detonadores. El juez quiere que la Guardia Civil conozca también los futuros informes periciales balísticos, explosivos, de huellas dactilares, restos biológicos y de ADN que las fuerzas de seguridad francesas pudieran realizar. De momento, la Fiscalía de Burdeos se ocupa de los pormenores del análisis de los efectos encontrados.

Y es que de esos 224 atentados cuyos autores no se han esclarecido totalmente (en varios casos se ha condenado a alguno de ellos, pero no a todos o no se ha encontrado a los cooperadores), los diferentes jueces de instrucción de la Audiencia han reabierto 21 causas en los últimos años. Sin embargo, las fuerzas de seguridad tienen pocas esperanzas de que las armas entregadas sirvan para aclarar los casos, ya que seguramente estarán «limpias» de pruebas y muchas de las usadas en esas acciones ni siquiera se habrán facilitado a los «mediadores».

El hallazgo de pruebas es precisamente lo que ha permitido reabrir esos sumarios, el último un atentado en 1979 en Villafranca (Guipúzcoa) en el que fueron asesinados un guardia civil y su novia. En 2012 se reabrieron varios que estaban a punto de prescribir -hay un plazo de 20 años-, como el asesinato del coronel Aquilino Vasco, de los guardias civiles José Manuel Fernández y Juan Manuel Martínez o del policía Ricardo González.