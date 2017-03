ETB pide disculpas a quien se haya ofendido por su programa sobre españoles

La dirección de EiTB ha vuelto a salir al paso de la polémica surgida por la emisión de un programa en ETB-1 en el que se califica a los españoles de «fachas, paletos, chonis y progres». Si el sábado, cuando se dio a conocer el escándalo, el equipo de Maite Iturbe justificó el vídeo porque, en su opinión, «solo exagera tópicos propios y ajenos» y porque «es una emisión de humor sin ánimo de editorializar», este lunes ha difundido una nota en la que pide «disculpas» y se compromete, como pide el PSE a establecer «medidas de control» para que esta situación no vuelva a producirse.

No obstante, la dirección de la radio televisión vasca se reafirma en que el vídeo de 10 minutos que se ha extendido por las redes sociales y que ha provocado la polémica está «distorsionado» y «desnaturaliza» el contenido. Este periódico ha realizado todas sus informaciones después de visionar el programa completo, de una hora de duración, y que ya ha sido retirado tanto de la web de EiTB como de plataformas como YouTube.

Los responsables del ente público ven, en este sentido, un «exceso» la reacción suscitada «en redes sociales y medios de comunicación« y llama a no caer en el «insulto no justificado» y a que no «se ahonde en la confrontación».