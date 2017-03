«Las mujeres deben ganar menos porque son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes»

La espiral extremista de odio que estamos viendo no hace más que aumentar. Machistas Vs Feministas, ultracatolicos Vs lgtb, conservadores Vs progresistas. Es aterrador el odio que se está generando, amplificado por las redes sociales, y escudado en "falsa libertad de expresión". La especie humana se extinguirá porque nos aniquilaremos entre nosotros.