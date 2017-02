El fiscal duda entre pedir fianza o cárcel para Urdangarin

Pedro Horrach sigue sin tenerlo claro a 48 horas de la vista en la que la Audiencia Provincial de Palma decidirá la suerte de Iñaki Urdangarin y Diego Torres. Según han señalado fuentes del caso, el fiscal va a pedir la prisión preventiva por el riesgo de fuga y la gravedad de la pena del yerno del Rey (seis años y tres meses), pero su duda es si dejar abierta la opción de que la entrada en prisión sea eludible con una fianza. Se trata de un matiz trascendental, porque de emplear esta opción el exduque podría esquivar por el momento la cárcel con el pago de esa caución.

La Audiencia Provincial de Palma ha fijado para el jueves la vista para estudiar las medidas cautelares contra Iñaki Urdangarin y Diego Torres, después de que éstos fueron sentenciados el viernes a seis años y tres meses de prisión y ocho años y medio de cárcel, respectivamente.

La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción quieren que Horrach pida la entrada en prisión inmediata de ambos sin que medie la posibilidad de fianza alguna. Aunque el propio fiscal creen “muy probable” solicitar esa medida, la decisión no está tomada al cien por cien. Horrach, además de la entrada en prisión y la fianza, tiene la posibilidad de reclamar otras medidas cautelares como la retirada del pasaporte para evitar el riesgo de fuga (lo que obligaría a Urdangarin a mudarse de Ginebra a España).

La tesis de los máximos responsables del Ministerio Público es que Horrach debe aplicar sin demora lo que se ha dado en denominar doctrina Fitur. O sea,mano dura con los condenados en primera instancia por casos de corrupción de gran relevancia a fin de evitar cualquier tipo de suspicacia. Este mismo mes la Fiscalía pidió y consiguió el encarcelamiento preventivo de los tres cabecillas de Gürtel (Francisco Correa, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, el Bigotes) tras ser condenados a trece años los dos primeros y doce el tercero por el montaje del estand turístico. Pero el caso de Nóos, entiende Horrach, es diferente. Primero, porque las condenas a Urdangarin (seis años y tres meses) y a Torres (ocho años y medio) no son tan abultadas. Segundo, porque ninguno de los dos está a la espera de otras posibles condenas. Y tercero, porque como no hay posibilidad de que les caigan más años en otros procesos, el riesgo de fuga no es tan elevado como en el supuesto de los cabecillas de Gürtel.

Hasta el pasado jueves, el fiscal del caso Nóos seguía con la máxima de que cualquier condena en primera instancia en temas de corrupción que supere los seis años de cárcel llevaba aparejada automáticamente la petición del ingreso en la cárcel.

Lo que sí tiene claro Horrach es que recurrirá al Supremo las penas a Urdangarin y Torres. También estarán en su objetivo los miembros de la denominada trama valenciana, todos ellos absueltos al entender la sala que no favorecieron de forma irregular a Urdangarin.