Se acabó «el martirio» en la Casa del Rey

Esta claro que no hay justicia. La sentencia tenía que haber sido ejemplar y ha sido un chiste. Tenemos las carceles llenas de desgraciados por delitos infinitamente menores. Tienen el agravante de eran y son ricos y poderosos, estos no robaban para comer digo yo y salen de esto con sentencias de risa. La sentencia tenía que haber sido ejemplar para cortar la corrupción y es una broma. Estan diciendo, "roben no pasa nada..."