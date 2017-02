Pablo Iglesias cree que fue un error dar «tanta responsabilidad» a Íñigo Errejón

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho este jueves que, aunque cree que va a ganar en Vistalegre II, si finalmente su proyecto y su candidatura son derrotados se podría plantear dejar su escaño para evitar "hacer sombra a nadie", dado que ya no conservaría la Secretaría General.

Tras reiterar que si pierde dimitirá como secretario general, Iglesias ha señalado sobre una posible renuncia a su escaño: "Puede que sí, lo hablaría con los compañeros", pero "creo que eso no va a ocurrir y que vamos a tener mayoría". Así ha respondido durante una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa' en Telecinco, y señalando que "cuando uno deja el liderazgo tiene que evitar hacer sombra a nadie" y que "no tendría sentido" el "agarrarse al sillón" si los inscritos deciden "que Íñigo Errejón sea el líder".

En cualquier caso, se ha mostrado convencido de que eso no va a producirse porque cree que su lista será la más respaldada por los inscritos y que, además, el resultado será "inequívoco" a su favor, ya que el sistema de votación es una fórmula en la que se elige por preferencias. "La moneda no puede caer de canto", ha añadido.

Ha insistido en que Podemos en esta Asamblea Ciudadana tiene que madurar y no puede seguir siendo un partido de un "grupo de amigos" o de "profes de la Complutense" porque "esa época ha terminado". Aun así, ha admitido que están ante un "debate difícil", en el que hay "diferencias fraternales" y "es bueno que la gente decida". Iglesias se ha preguntado si Errejón "trata de hacer una profecía" cuando señala que en el entorno del secretario general hay personas a quienes les gustaría verle en otra posición.

Dudas por el futuro de Echenique

El secretario de Organización, Pablo Echenique, prefiere no adelantarse a los acontecimientos respecto al futuro de Podemos tras la asamblea ciudadana que celebrará este fin de semana en Madrid. "No me gusta avanzar escenarios y además no me gusta tomar decisiones antes de hablarlas con mis equipos y más ampliamente con la gente", ha indicado en las Cortes aragonesas.

Ahí ha subrayado que, en función del resultado, "mucha gente en Podemos se va a plantear su lugar". Y él, si lo tiene que hacer, no lo hará a título personal, sino hablándolo con el grupo parlamentario de Podemos en Aragón, con el Consejo Ciudadano y los círculos de la Comunidad y con su equipo en la secretaría de Organización estatal.

"No lo he querido pensar porque no hemos votado y de eso dependen un montón cosas" y porque, según ha agregado Echenique, no han tenido tiempo de hablar "del después" de Vistalegre II de una manera participada y colectiva, que es cómo él defiende que deben hacerse las cosas.