El PP teme que una victoria de Sánchez liquide el entendimiento con el PSOE

El retorno de Pedro Sánchez a la arena política ha despertado los recelos del PP, que sin haber cumplido los cien días en la Moncloa teme ya que un cambio de orientación en la cúpula del PSOE haga saltar por los aires la colaboración en el Congreso. Sólo le dieron carácter de «chascarrillo», pero la inquietud por la candidatura del ex secretario general a las primarias socialistas apareció ayer en las conversaciones de los vicesecretarios de Mariano Rajoy en la sede nacional de la calle Génova. «El discurso de Sánchez vuelve a ser muy duro y divisorio», compartieron fuentes populares tras la reunión semanal de su comité de dirección.

La preocupación parte de una tesis que el PP dio por contrastada tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015: el entendimiento con Sánchez es «imposible». En las filas populares han asumido que quien hizo gala del «no es no» a la investidura a Rajoy, no tenderá ahora la mano al Gobierno para los asuntos de Estado. Una actitud, apuntan, contraria a la que mantiene la gestora dirigida por Javier Fernández.

Los primeros meses del Gobierno en minoría del PP han dejado tras de sí algunos pactos fundamentales con los socialistas que han permitido al presidente atender las exigencias de Bruselas. El más importante de todos se producía recién estrenado diciembre. El Ejecutivo consensuaba con el PSOE el techo de gasto para 2017 y el reparto del déficit entre las comunidades autónomas. Un primer síntoma, interpretaron los populares, de que la legislatura podría sostenerse, y un balón de oxígeno en la negociación presupuestaria.

La urgencia con la que en octubre el Gobierno apremiaba a aprobar las cuentas para 2017 se disipó una vez satisfecha la Comisión Europea. Pero aun así, en términos de estabilidad política, en la Moncloa insisten en la importancia de que los Presupuestos Generales del Estado, en este momento prorrogados, puedan actualizarse. En los planes de Rajoy figura que el proyecto se envíe a las Cortes a finales de marzo para que esté aprobado, según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «a comienzos del verano». Y para sacar adelante la ley, el Ejecutivo necesita la colaboración del PSOE.

En la Moncloa saben que los socialistas presentarán una enmienda a la totalidad a las cuentas del PP. Pero no descartan que una vez superado ese primer obstáculo con la posible complicidad de formaciones como el PNV o Ciudadanos, el PSOE acceda a negociar el contenido de los Presupuestos para que, siempre a cambio de concesiones, estos no queden desvirtuados. «Tan importante como que el proyecto no sea devuelto al Gobierno es que no acabe resultando irreconocible», inciden fuentes gubernamentales.

La legislatura en vilo

En el PP condicionan en todo caso la vigencia de esta hoja de ruta a que la gestora socialista mantenga la misma dinámica de «oposición constructiva» que ha hecho revivir el bipartidismo en los últimos meses. Y confían en que la proximidad de las primarias del PSOE de mayo, no frene en seco la tendencia pactista.

Los populares creen que «no es bueno» que el segundo partido del país «renuncie otra vez a la política» y vuelva a manifestarse a golpe de «tuit», como intuyen que ocurrirá si Sánchez alcanza la secretaría general. Para entonces, sin embargo, el Gobierno cuenta con haber logrado los Presupuestos y ganar un año más a la legislatura.

Las cuentas son, al fin y al cabo, el proyecto más importante de un Ejecutivo. Tanto que si Rajoy, reiteradamente, no consiguiera los apoyos necesarios, podría forzar una convocatoria electoral. «Si resulta que la legislatura se bloquea y no es posible sacar adelante leyes, empezando por la de Presupuestos, indudablemente el recurso que prevé la Constitución es la disolución anticipada, que no sería conveniente», admitió ayer la expresidenta de Aragón, la popular Luisa Fernand Rudi.

A partir del 3 de mayo, un año después de que se disolvieran las Cortes por última vez, el presidente podría hacer uso de esta prerrogativa. Pero fuentes populares subrayan que mientras se puedan tejer lazos en el Congreso y el PSOE no dinamite los puentes, Rajoy no activará «el botón nuclear».