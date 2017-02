Mas se declara el máximo responsable político pero no legal de la consulta del 9-N

La imagen de Artur Mas sentado en el banquillo del Tribunal Superior de Cataluña ocupa ya un lugar relevante en la simbología del independentismo catalán, que situó ayer al expresidente en el olimpo secesionista junto a Lluís Companys o Francesc Macià por haber desafiado al Estado español con la consulta del 9-N de 2014. El dirigente nacionalista, apartado de la primera línea del proceso soberanista no por un juez sino por las exigencias políticas de la CUP, declaró en el primer día del juicio por el 9-N junto a sus dos exconsejeras, Joana Ortega e Irene Rigau, acusado de desobediencia grave y prevaricación. La Fiscalía pide penas de nueve a diez años de inhabilitación, que implicarían el punto final a la carrera política del sucesor de Jordi Pujol.

CUATRO AÑOS DE RETO INDEPENDENTISTA 11-9-2012 Cientos de miles de personas se manifiestan en la Diada a favor de un referéndum y de un Estado catalán. 25-9-2012 Artur Mas decide adelantar dos años las elecciones con la promesa de convocar un referéndum sobre la independencia. 25-11-2012 Mas sufre un retroceso electoral y pierde doce escaños en las elecciones autonómicas. Aun así, CiU gana con 50 diputados y se alía con ERC, que obtuvo 21 (sobre 135). 12-12-2013 Tras meses de negociaciones, CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP pactan que la consulta sea el 9-N. El PP y el PSOE responden que no se hará porque es «inconstitucional». 11-09-2014 Las dudas sobre la celebración de la consulta marcan la Diada, que se convierte en un clamor independentista. Carme Forcadell exige: «President, pon las urnas». 27-9-2014 Mas firma el decreto de convocatoria de la consulta. El Constitucional tarda dos días en suspender la consulta por unanimidad, pero el presidente catalán, forzado por sus socios, decide seguir adelante. 13-10-2014 El presidente de la Generalitat renuncia a la consulta y plantea una versión rebajada a la que llama proceso participativo. 2-11-2014 El Gobierno decide impugnarlo y, dos días después, el Constitucional dicta una providencia en la que suspende todas las actuaciones del proceso participativo. Rajoy afirma que el 9-N «ni es referéndum, ni es nada que se le parezca». 9-11-2014 Un total de 2,3 millones de catalanes, el 33% del censo, vota en el sucedáneo de consulta en urnas de cartón. Al final de la jornada, Artur Mas habla de «éxito total» y de la «miopía» de Madrid. El ministro de Justicia califica el 9-N de «simulacro inútil y estéril». 17-11-2014 Los fiscales catalanes no ven indicios de delito en el 9-N. El fiscal general del Estado ordena en cualquier caso que se presente una querella contra Mas, Ortega y Rigau. El TSJC la acepta a trámite en diciembre. 14-1-2015 Mas convoca elecciones para el 27 de septiembre, en un nuevo adelanto electoral. 27-9-2015 Junts pel Sí (CDC y ERC) obtiene 62 diputados y la CUP, diez. Las dos formaciones ponen rumbo hacia la independencia. 15-10-2015 Mas declara ante el TSJC por la organización de la consulta. El presidente convierte su citación en una manifestación en su apoyo. 9-1-2016 Mas renuncia a ser reelegido ante las presiones de la CUP. Un día después Carles Puigdemont es investido presidente de la Generalitat. 21-3-2016 El juez instructor envía a juicio a Mas, Ortega y Rigau. 27-9-2016: Puigdemont anuncia que en septiembre de 2017 celebrará un referéndum sobre la independencia.

El independentismo, que insiste en presentar a España como un Estado antidemocrático, habló de jornada histórica, que supondrá un antes y un después en el conflicto político que libran el Gobierno central y el autonómico como consecuencia del empeño del soberanismo en celebrar un referéndum, planteado durante el mandato de Mas y anunciado para septiembre de este año ahora bajo el liderazgo de Puigdemont. Un punto de inflexión en las relaciones entre Cataluña y el resto de España de consecuencias inciertas, pero que de momento trata de capitalizar Artur Mas, que se declaró «responsable de todo» el 9-N, de haber llegado hasta el final y poner las urnas, a pesar de que muchos en el independentismo le criticaron por renunciar a la consulta y sustituirla por una versión rebajada.

Mas dijo en la víspera del inicio del juicio que no tiene vocación de «mártir», pero sí está dispuesto a pasar a la historia como el dirigente que ante la disyuntiva de tener que elegir entre el clamor de la calle que le pedía abrir las urnas o cumplir con una suspensión del Constitucional, optó por «defender la democracia». «No fue un capricho ni una ocurrencia», precisó. «La iniciativa política del 9-N fue mía como presidente de la Generalitat», afirmó cuando le preguntó su abogado, las únicas cuestiones que contestó, pues se negó -igual que Ortega y Rigau- a responder a la Fiscalía y a la acusación particular. «Soy el máximo responsable de la idea del proceso de participación, las directrices venían de la Presidencia de la Generalitat y de mí mismo», remarcó.

El expresidente y las dos exconsejeras rechazan responder al fiscal y solo contestan a sus abogados

Mas se declara responsable de «todo» el 9-N, pero no cree que cometiera delito alguno. La responsabilidad penal es otra cosa, según la línea de defensa que trazó mientras respondía a su letrado. Los argumentos que el presidente del PDeCAT puso sobre la mesa son que la Junta de Fiscales de Cataluña consideró en un primer momento que no había indicios de delito y que la consulta no era vinculante ni tenía efectos jurídicos. Incluso así lo entendía, a su parecer, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el día antes de la votación afirmó que lo que se iba a celebrar no era un referéndum ni nada que se le pareciese y no tenía ningún efecto.

Sin respuesta

«La Generalitat tiene competencias para conocer la opinión de la gente y es plenamente democrático y legal», afirmó Mas. Además, el expresidente de la Generalitat lanzó una pregunta al aire (lo que le valió una reprimenda del juez) y se cuestionó por qué si en el 9-N se estaba cometiendo un delito, la Fiscalía y el Constitucional no actuaron de inmediato para impedirlo. El dirigente nacionalista se aferra además al hecho de que la corte de garantías, cuando notificó la suspensión del proceso participativo el 4 de noviembre, no incluyó en su escrito una advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento. Asimismo, alegó que la notificación llegó a la Generalitat por correo electrónico y no se la entregaron en persona. Y, para rematar, sostuvo que el Ejecutivo catalán pidió al Constitucional una aclaración sobre qué implicaba la suspensión y no obtuvo respuesta.

El otro argumento de las defensas de Mas, Ortega y Rigau es el papel que los voluntarios (unos 42.000) jugaron en la organización de la votación porque sin ellos hubiera sido «imposible» celebrar la consulta. Según Mas, en la primera consulta prevista, la que anuló el Constitucional en primera instancia, era la administración la única responsable de la organización. Sin embargo, en la segunda, la que se llevó a cabo bajo el formato de proceso participativo, la administración colaboró a fondo y dejó todo preparado antes de que el Gobierno impugnara la iniciativa. Pero ya «no era directamente responsable de la organización», que recayó en los voluntarios.

En esta línea, la exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, dijo que quienes abrieron los colegios, recogieron los votos, organizaron las colas, y quienes lo gestionaron todo el día de la votación fueron los voluntarios. «No hubo ningún funcionario implicado en la ejecución del 9-N», expresó.

La exconsejera de Educación, Irene Rigau, apuntó por su parte que los centros educativos suelen acoger actividades del tejido asociativo y que «cualquier iniciativa de ámbito social se puede llevar cabo informando a los directores de los institutos». Negó además que su departamento coaccionara a los directores de instituto para colaborar con la consulta.