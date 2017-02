Alta tensión entre el juez y Mas

La tensión pudo cortarse entre el juez que preside la sala, Jesús María Barrientos, y Artur Mas, al que llegó a interrumpir hasta en tres ocasiones. El expresidente se cuestionaba por la actuación del Constitucional, cuando el magistrado le cortó: «No está para hacer preguntas, comparece como acusado». La segunda interrupción se produjo cuando el expresidente argumentó por qué no contestaría al fiscal. «No le he pedido que diga por qué», zanjó. En la tercera, el juez insistió a Mas que respondiera si había sido el responsable de abrir los colegios. «Ya he respondido que fui responsable de todo», replicó.